柳應廷懶理激嬲女朋友 Ig照貼《造星IV》緋聞參賽者合照 (14:38)

柳應廷在社交平台上載有Alice在內的合照，分享擔任《造星IV》導師的感受。（柳應廷Instagram圖片）

MIRROR成員柳應廷（Jer）傳與女友Kelly鬧分手，有指原因是他常私下與《全民造星IV》參賽者許寶恆（Alice）交流，結果激嬲Kelly有關，Jer其後在社交平台發文指報道失實，呼籲外界不要相信。

Jer在《造星IV》擔任導師的組別表演最低分，包尾收場，結果其組別中的夏子涓、方方（方芷欣）和阿蛋（黃詠霖）被淘汰，只有Alice（許寶恆）、阿Gao（沈貞巧）能晉身20強。

Jer今日在Instagram上載他與其組員的合照，當中包括傳出緋聞的Alice。他說︰「雖然比賽會有好多人落敗離場，但節目就是節目，好多時評判都非常主觀，所以我一直都不喜歡將藝術用嚟比賽... 今集出街之後，又見到自己再係節目度喊到冇晒眼耳口鼻... OK, Fine﹗我係無形象嘅！但其實今季主角係佢哋，我寧願唔好剪咁多我... 將佢哋嘅練習 / 對話放多啲出嚟畀觀眾睇到佢哋嘅性格...今次傷心嘅原因，係唔忍心見到咁努力嘅你哋因為制度而要離開舞台... 甚至有機會放棄夢想...」

Jer讚5位組員一開始對歌曲搲晒頭，經過一星期努力練習，各人也表現得好好，在他心目中是100分。他說︰「贏咗嘅你哋，要尊重每個表演... 每次都做得好好！輸咗嘅你哋，唔好畀節目打低... 夢想係人最最最需要的東西，應承我要繼續追夢呀！」

（即時娛樂）