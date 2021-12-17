馬米高離港到紐約進修戲劇 跟Anne Hathaway做校友 (22:32)

馬米高（Michael）日前在社交平台上載機場離境大堂的照片，但沒有透露行蹤，引來網民議論。今晚他終於真相大公開，他報讀紐約的演藝學校學戲劇。他製作片段由在港面試到抵美國的心情也記錄下來，他還興奮得唱：《New York, New York》。他寫道：「隻身去紐約是很不容易的決定，但既然機會來到，就應該好好把握，我要鼓起勇氣克服一切的不安感，新的一年繼續向着目標進發，大家一齊為自己想做的事努力！」

馬米高是12月12日離港到美國，以興奮心情重返校園，到戲劇學校進修，預計明年中才返港。他離港前接受《明報》電話訪問，說到紐約讀戲劇學校是一直的夢想，決定報名並獲面試機會後，心情變得忐忑。他是在港Zoom面試，要演繹3分鐘的稿，雖然自己是「英文人生教練」，但也心情緊張，甚至懷疑自己的英語能力，更有放棄的念頭。面試時他先後讀了兩段對白，他嫌未發揮得最好，但很興奮接獲取錄的通知。他明年1月才上課，但疫情下很多變數，怕封關，故提早起程往紐約。

Michael報讀的學校收生嚴格，而且他不是報基礎班，而是專業演員的進修班，Anne Hathaway是他的師姐呢！希望自己有日也會成為學校的知名校友。他稱開學後會好忙，每日上課時間是朝11晚6，學費兩星期要5位數字。這是他追尋夢想之旅，至於他的網上節目與教學仍會繼續。Michael安頓後會聯絡經理人公司，希望有機會演小角色以增加經驗。他笑說：「我之前捉梁朝偉講英文錯處，現在我以他與陳法拉為目標，希望有發展。」問他赴美進修有沒有問姑姐馬蹄露的意見？Michael稱也有跟姑姐商量，她大方支持，還送了一部iPad給他。

（即時娛樂）