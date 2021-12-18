王力宏離婚涉出軌 李靚蕾爆8年婚姻遭羞辱冷暴力 (01:11)

王力宏與李靚蕾結束8年夫妻關係，他於12月15日在社交平台留言：「靚蕾和我的私生活很簡單很單純，所以不會再回應任何媒體。在這些年的婚姻當中，我做的不足的地方太多了，也感到很遺憾。現在我們對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃，所以決定分開生活。雖然已提出申請，但是我們永遠會是一家人。懇求外界給予隱私與空間，不要打擾家人。謝謝大家關心。」證實離婚消息。

兩人的離婚消息爆出，外界對婚變原因眾說紛紜，有提到婆媳關係是導火線，又傳王力宏出軌。李靚蕾一直沒有公開回應，過了兩日終打破沉默，昨晚（17日）她向王力宏毀滅性反擊，寫下萬言書聲討王力宏。李靚蕾寫道：「這封信是我做過最困難的決定... ... 人生真的很不容易。我想，也只有這樣勇敢坦承的面對，一切才能歸零，我們才能有各自有重生的機會。也希望我的分享能帶給深陷其中的你或是即將要踏入這個旅程的你一些省思。」

李靚蕾跟王力宏育有三個小朋友，她在信中提到王力宏因年紀比她大10歲，他希望有很多孩子故自己一胎接一胎不停催生，她放棄了工作與人生，就是為了王力宏與孩子。她說：「如果我當初知道我生完三個孩子你就會因為想過『單身』的生活而離開我們家... ...我是不會答應的。」

她又提到8年的婚姻生活遭受到王力宏和他家人不斷懷疑、羞辱、冷暴力。婚前被迫簽下不平等協議。她稱王力宏保護財產她能接受，但婚後兩人共同努力的，也是她做份內工作得來的，最後房子在他名下，車子在他的媽媽名下，財產轉移乾淨，深怕她佔他便宜。她又稱心寒是到了最後，是公布離婚消息，王力宏代表發言說會保護她但結果是他只保護自己，做錯事是他但她跟他的母親揹起負面新聞。她要求澄清但獲回應是不方便，沒想到他被爆和By2的Yumi出軌，自己便立刻澄清，她亦暗指兩人有沒有男女關係，心知肚明。

她由拍拖舊事數起，王力宏追求她時是一腳踏兩船跟前度未斬纜，還有他們第一次發生關係後，翌日早上他就說不想談感情，後來她才知道自己這樣的「角色」，他在很多城市也有這樣的「朋友」。她又提到對方被拍到帶女伴返家甚至召妓，這些也是王力宏向她承認的，說是自己的問題，沒法子控制自己，她要分手但又被挽留，到組織家庭。李靚蕾爆王力宏婚後上海演唱會後跟「炮友」狂歡，還拍了露骨的照片，他生日也收到一系列裸照祝賀; 「炮友」中還有有夫之婦。她寫道：「演藝圈的男女關係，和你的三觀也是顛覆我的見識。對象/前對象和他們的好友，大家一律以『好朋友』相稱」。台灣傳媒就李靚蕾爆料向王力宏與他的經理人求證，未有回應。

（即時娛樂）