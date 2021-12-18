徐若瑄捲入王力宏李靚蕾離婚風波 凌晨3時發文反擊指控 (12:33)

王力宏與李靚蕾結束8年婚姻，王力宏日前（15日）在社交平台自言「這些年的婚姻當中，我做的不足的地方太多了，也感到很遺憾」及指「 我們對 未來的生活方式有不一樣的想法和規劃」，未清楚交代分開原因。有指兩人離婚主因是李靚蕾與王力宏母親婆媳關係差，亦有指是王力宏出軌。李靚蕾昨晚打破沉默，撰長文毀滅性反擊王力宏，指他出軌約炮、召妓、資產轉移等，當中提到王力宏的其中一名「炮友」是已婚及有小孩。

王力宏好友徐若瑄被捲入兩人的離婚風波中，有聲稱是徐若瑄鄰居的爆料者向台灣傳媒指，自己及看更曾多次深夜目擊王力宏到訪徐若瑄寓所；王力宏多年前接受《康熙來了》的訪問亦被翻出，徐熙娣（小S）在節目中指徐若瑄應有王力宏家門鎖匙，又指「徐若瑄是王力宏的菜」，王力宏當時露出尷尬神色。

徐若瑄今日凌晨接近3時在社交網發文：「對於今日媒體未經證實影射或以不實爆料方式報道影射徐若瑄小姐，以及網路網友惡意詆毀、轉述、攻擊的發言指控，威威巖娛樂公司將代表徐若瑄小姐要求撤回不當報道和發言，否則一律訴諸法律絕不寬貸！」

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（即時娛樂）