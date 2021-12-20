王力宏開腔否認不忠 反擊李靚蕾：婚姻活在恐懼勒索中 (00:56)

王力宏被李靚蕾爆出軌約炮、召妓、資產轉移、催她生小孩後想過「單身」生活離家等7宗罪。他的父親昨日（19日）凌晨公開親筆信「救子」，反駁李靚蕾指控，強調兒子沒出軌，不是敗類；反指李靚蕾當年設計懷孕逼婚，多年來不斷威脅，還要求數億台幣贍養費。李靚蕾隨即列出7點還擊，並指王力宏傳訊息想試圖用豪宅收買她，令她感心寒。她要求王力宏昨午3時前公開道歉，否則會控告他與王父誹謗。

一直「潛水」的王力宏，昨晚11時許終於在微博發長文回應，強調：「我沒有對我們的婚姻不忠。」他指由2013年11月27日至2019年8月5日這5年8個月的時間，他活在恐懼、勒索、和威脅之下，李靚蕾並非一毛錢不要的形象。他透露與李靚蕾曾看了5位針對婚姻的心理醫生，遺憾沒有好轉。談離婚協議時，李靚蕾對調解員說如王力宏不配合她要求，會告訴媒體會毀滅他事業的事情。他自責沒有經營好婚姻，連累父母。

王力宏微博全文：

「今天是我人生中最難過的一天，是一場巨烈，巨痛的噩夢。

我的兩難，是如果反駁這麼多不實的指控，會對我三個孩子的媽媽不好。但如果我不回應的話，大家會相信那些事情是真的。所以我的社會責任是，我得回，而且一一的回，同時要衡量我三個孩子的媽媽的感受。這點非常難。一定會有些地方做的不完美。為了這些不完美，我先道第一個歉，我真的不想傷害她，更不想傷害我們的孩子。他們都是我家人，我的全部，我的最愛。

然後我要把第一個重點說的清清楚楚：我可以很肯定的說，我沒有對我們的婚姻不忠。

我與西春美智子（當時認識的名字）是在2003年我的演唱會現場認識的，但是，後來沒聯絡差不多有十年時間。我今天還找到了我們的郵箱第一個對話記錄，裏面她還稱呼我『陌生人』，我和你說了『永遠沒見』當時她已經26歲了，不是她暗示的未成年時期。

我們的婚姻是從11月27號2013年到我們分居的8月5號2019年。5年8個月的時間，是我活在恐懼，勒索，和威脅之下。我們在一起沒多久，就懷孕了，我又驚又喜，因為我特別渴望有孩子，但我們當時還沒有走到談結婚的階段。但她那天特別激動，說『如果今天不跟我結婚，我會消失，改名，肚子裏的孩子，你一輩子都見不到。你別想找我，你會永遠找不到我』（這段話在2016年的一次婚姻顧問討論中有錄音做證）。我當時很害怕，但是我看他是認真的，說我們一定要那天，當天登記。我無法想像我會永遠見不到孩子。我看她這麼激動又拳打腳踢，我就點頭了，答應了，當天就在紐約市登記了。那天，我以為是我人生最驚心膽跳的一天。沒想到，跟今天比，是小菜一碟。

我們5年又8個月的婚姻當中，我承認我們不斷的有問題。從2014年3月開始一起看專門針對婚姻的心理醫生。總共算起來，看了5位，但最終，很遺憾，一直沒辦法真正好轉。我希望這個事實，我們一起可以勇敢地面對。我誠摯的祝福西春美智子，也期盼在我們共同的努力下，依然能有一個和諧的婚後家庭生活。

分居後，我們2020年12月開始認真談離婚協議。而且經過還對調解員說，如果力宏不配合我的要求，她願意告訴媒體會毀滅我的事業的事情（調解員說有錄音檔案，但我還沒有聽過），但總而言之，李靚蕾並非是所說的一毛錢都不要的形象。一開始要了約2億人民幣。最後雙方簽定的版本總共約1.5億人民幣，包括洛杉磯房子的一半，投資股票的一半等（以下單位為美元），還有每個月21萬人民幣的生活費，另外需提供，保母，司機，專車，住家24小時打掃傭人，和免費住台北房子到18年等。這些都是因為一直希望靚蕾可以舒服的過日子，但她一直覺得這樣還是給的太少

不過，錢真的不是重點。現在的重點，是我們有三個寶貝孩子。

現在選擇公開發聲，唯一的一點，是我必須利用這唯一一個目前可以跟靚蕾說到話的方式，請求妳：

所有事情，請針對我，我願意面對妳所有的要求、所有的憤怒，但網絡真的是一個凡走過必留下痕迹的世界，妳已經利用它毀了我，拜託拜託，不要再讓這些紀錄讓我們三個小孩在未來的成長面對更多的不堪，尤其在這樣的時候，真的請求妳讓我可以見見他們。

李靚蕾，我很遺憾我沒有達到你心理作為一個合格老公的標準。

另外，身為公眾人物的我，要向社會大眾道歉沒有經營好自己的婚姻。

對所有無辜被牽扯進來的朋友們，向你們鞠躬道歉，我的個人婚姻波及到你們了。

在這裏，我要向王爸爸，王媽媽道歉。特別謝謝您們昨晚手寫的信，因為我沒有經營好自己的婚姻，兒子讓爸爸媽媽受累了，我深感抱歉！對不起！

最後，我的文筆表達沒有靚蕾好，但如我前面所提，我會再一一回應她所寫的5000字長篇不實指控信。

王力宏」

（即時娛樂）