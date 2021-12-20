李靚蕾今早質問可曾召妓約炮 王力宏未回應 直接宣布暫退出娛樂圈 (13:54)

王力宏宣布離婚後被李靚蕾指控出軌、約炮、召妓、資產轉移等7宗罪，即使王爸爸發公開信「救子」反擊李靚蕾，王力宏自己又發長文強調沒對婚姻不忠，反活在恐懼、勒索和威脅之下，不但未能挽救形象，更惹來李靚蕾連環狙擊，最後於今日中午12時許宣布暫時退出娛樂圈。

王力宏宣布暫時退出演藝圈前，分別被李靚蕾於今日凌晨1點半及早上10時41分發文狙擊。李靚蕾今早發文指事件已遠遠超越兩人的婚姻問題，王力宏婚前婚後的行為都是社會問題，因為王力宏是公眾人物，利用塑造的人設獲得了的支持和利益，有必要為指控和傳聞坦蕩回應，給支持者及社會大眾一個交代。

李靚蕾要王力宏公開回應可有召妓 、劈腿、約炮的行為。她自言被王力宏及其家人當為生育機器，長期被羞辱，霸凌，冷暴力。她問王力宏︰「依據你的陳述在你不愛我很恐懼我的情況下還要我幫你生下二胎，三胎？然後一生完三胎兒子就以各種方式脅迫我離婚，這是你做人道德的標準嗎？」

李靚蕾強調從來歡迎及鼓勵王力宏回來看孩子。對於王力宏稱「選擇公開發聲是我必須利用這唯一一個目前可以跟靚蕾說到話的方式請求」，她公開昨天5次致電王力宏不獲接聽的畫面截圖，澄清是王力宏拒絕通話。

對於王力宏稱她為「西春美智子」，李靚蕾斥︰「你希望以此來挑起網友的仇視來控制輿論，但你低估了網友的智商。我中文的名字是李靚蕾。日本的名字是我小時候有用過，後來決定不再用因為我的生長和日本沒有連結，且父親離開了我們家庭讓我有不好的回憶。我自小在台北生長，認為使用中文名字是更能代表我的符號，這是我的選擇也是我的傷痛，也是你清楚知道的，但你卻不顧我的感受，用這麼低劣的手段來傷害我，讓我對你僅存的一點尊重也沒有了。」

李靚蕾在文尾呼籲王力宏誠實面對自己，正視自己的問題，為自己的行為負責，不要再把問題歸咎予他人或用混淆視聽的方式企圖全身而退。她說︰「我不希望要再因為你的不實指控或是不承認錯誤而被逼迫一直需要發文回應或揭露更多私事來佐證，都快變網路連載作家了，希望這件事情能盡快落幕讓大家能回歸正常生活。」

不過，王力宏未有對李靚蕾的質問作出回應，直接宣布暫時退出娛樂圈。

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（即時娛樂）