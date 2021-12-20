青春本我｜炎明熹喊戲獲正評 姚焯菲民初Look獲讚靚爆鏡 (21:55)

由《聲夢傳奇》學員與《盛‧舞者》參賽者合演的青春劇《青春本我》昨晚（19日）播出第3集，劇情重點落在炎明熹（Gigi）身上，因為父母感情出現問題致經常爭吵，Gigi情緒大受困擾，加上她珍而重之、由母親（陳煒飾）送贈的耳機遭同學弄壞，Gigi終極爆Seed，加上母親狠心退出家庭群組，令她情緒陷入谷底。其後，由王灝兒（JW）飾演的Miss Wong介入事件，約Gigi與母親見面，最終Gigi成熟地安撫了感內疚的母親，成功解開心結。

昨晚又播出Gigi獻唱《沒有你還是愛你》，再配以她失落的畫面，由於Gigi唱得哀怨感人，MV又拍得唯美，令不少網民大喊感動，Gigi的演出更喜獲正評，「真係睇到好想喊」、「Gigi做得幾入戲」、「《沒有你還是愛你》好感人，拍得好靚」等。

這集另一亮點是暗戀老師徐夕（朱敏瀚飾）的姚焯菲（Chantel），原本Chantel寫了一封情信給徐Sir，可惜情信意外流傳到學校的秘密群組，Chantel慘遭同學取笑，大受打擊的她躲起來一個人落淚。對於Chantel的遭遇，網民大為心痛，並大讚她的民初Look冇得輸，「菲菲真係靚爆鏡」、「Chantel好慘，真心痛」、「傳說中的真眼淚」等。亦有網民大讚今集「好多歌聽」兼「有笑有淚」。

（即時娛樂）