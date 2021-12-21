《戀講嘢》男嘉賓跟友台女藝人有超友誼關係 爆經理人導演越軌行為 (18:32)

ViuTV節目《晚吹─戀講嘢》由郭嘉駿（193@ERROR）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）主持。

在今晚（21日）播出的第18集，製作組請來節目首個男嘉賓Jeffery，跟4位主持分享他的追星情人夢。Jeffery透露對象是一名30多歲的友台女藝人，2人拍劇時相識，之後一直保持聯絡。女藝人A小姐會和Jeffery分享工作經驗，她曾告訴男方有關友台經理人和導演越軌行為，有經理人或導演會約女藝人討論工作，然後借機與女藝人飲酒或發生關係，讓4位主持大感驚訝。

後來，2人關係有進一步發展，Jeffery拍劇時患病，A小姐提議帶男方到自己家休息，二人一夜發展超友誼關係，但當男方翌日打電話向女方確認關係時，女方以男方性格不夠成熟而拒絕他。之後Jeffery和A小姐重遇，二人再次發生關係；男方已視對方為結婚對象，可惜女方再次拒絕男方告白，後來更與男方斷絕聯絡。3位女主持分析A小姐只願與Jeffery有肉體上的歡愉，精神上的交流，卻不肯跟Jeffery發展成情侶關係。

（即時娛樂）