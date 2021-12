張景淳日前率「龔水充電站」的「龔水黨」(粉絲暱稱)到沙律貓狗之家做義工,他們超級落力,清潔狗舍、餵毛孩食飯、除草、洗毛孩的保暖毛氈等,寒冷天氣下,眾人的熱心給毛孩溫暖愛意。

張景淳也分享是次跟粉絲一起做善事的感受,他寫道:「感激和辛苦沙律貓狗之家一班恆常義工平時的愛心工作幫助照顧流浪貓狗們,謝謝一班發起義工活動的龔水粉絲們。辛苦的是您們,安排一切和經常親力親為出心出力。我只是被你們的幹勁所感染而希望能出一點點力和精神上給予支持。只要確定所做的事,『The Right thing to do』,我認為能出一分力,則該出一分力。而你們都充份地把這理念表現出來。感激和辛苦在上次、這次和下次的義工活動中,付出的每一位和其中兩位粉絲的先生的加入和支援。Proud of you all!」

(即時娛樂)