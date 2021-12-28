《新城勁爆頒獎禮2021》得獎名單 (00:51)
文章日期：2021年12月28日
勁爆歌曲：《佛系人生》許廷鏗
勁爆歌曲：《荊棘海》泳兒
勁爆歌曲：《I'm Sorry》許靖韻
勁爆歌曲：《先哭為敬》鄭欣宜
勁爆歌曲：《思念即地獄》馮允謙
勁爆歌曲：《留下來的人》C AllStar
勁爆歌曲：《BOSS》MIRROR
勁爆歌曲：《100歲備忘錄》石詠莉
勁爆歌曲：《時光倒流一句話》林家謙
勁爆歌曲：《今天不營業》胡鴻鈞
勁爆播放指數歌曲：《俏郎君》張敬軒
勁爆年度歌手：張敬軒
勁爆演繹大獎：許廷鏗
勁爆我撐新人：呂爵安
勁爆我撐歌手：姜濤
勁爆我撐歌曲：《十倍速》吳浩康
勁爆我撐歌曲：《零歲》陳展鵬
勁爆我撐歌曲：《火和火柴》吳若希
勁爆人氣偶像：江𤒹生 / 盧瀚霆 / 陳卓賢
勁爆國語力歌曲：《倔強》谷婭溦
勁爆作曲：《多喝水》Howie@Dear Jane
勁爆填詞：《荊棘海》周耀輝
勁爆編曲：《我的故事》Allan Lau
勁爆監製：《先哭為敬》舒文
勁爆專輯：《The Brightest Darkness》張敬軒
勁爆音樂製作：《人類世》簡敬慈
勁爆男歌手：馮允謙 / 柳應廷 / 胡鴻鈞
勁爆女歌手：泳兒 / 鄭欣宜 / 菊梓喬
勁爆樂隊：ToNick
勁爆組合：C AllStar / ERROR / MIRROR
勁爆突破歌手：施匡翹
勁爆新媒體歌曲：《差一些什麼？》李靖筠
勁爆新媒體歌曲：《我會害怕》菊梓喬
勁爆新媒體歌曲：《多喝水》鄭融
勁爆合唱歌：《都市~Lonely Night~》Delta T/楊雅餘
勁爆改編歌曲：《愛的故事（上集）》艾妮
勁爆改編歌曲：《我的故事》露雲娜
勁爆改編歌曲：《畫出彩虹》歐信希
勁爆唱作人：許靖韻 / 林家謙
勁爆躍進歌手：曾樂彤 / 黃淑蔓 / 王君馨 / 龔柯允 / 謝高晉
勁爆新人：力臻 / ANSONBEAN / 楊樂文 / 麗英@小薯茄 / 姚焯菲 / 炎明熹
勁爆獨立音樂人：張進翹 / 馬敬恆 / 應智越
相關新聞：勁爆2021｜MIRROR大豐收 組合加成員個人共奪9獎項
相關新聞：勁爆2021｜泳兒首奪女歌手獎喜極而泣 馮允謙自爆曾想放棄
相關新聞：勁爆2021｜張敬軒掃3獎 因紅館開騷缺席 拍片謝粉絲支持
相關新聞：勁爆2021｜MIRROR與ERROR首次同台得獎 Lokman︰很值得紀念
相關新聞：勁爆2021｜鄭欣宜跳唱跌倒地上 保持笑容獲觀眾拍掌鼓勵
相關新聞：勁爆2021｜陳展鵬奪「我撐歌曲獎」 感激妻女給信心
相關新聞：勁爆2021｜姜濤奪「我撐歌手獎」︰繼續用作品說話
相關新聞：勁爆2021｜3大唱片公司歌手缺席頒獎禮 Howie@Dear Jane單拖現身領作曲獎
相關新聞：勁爆2021｜與炎明熹齊奪新人獎 15歲姚焯菲成新城最年輕得獎女歌手
相關新聞：勁爆2021｜鍾雨璇突暈倒台上 陳展鵬吳浩康合力抱入後台