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《新城勁爆頒獎禮2021》得獎名單 (00:51)

文章日期：2021年12月28日

勁爆歌曲：《佛系人生》許廷鏗

勁爆歌曲：《荊棘海》泳兒

勁爆歌曲：《I'm Sorry》許靖韻

勁爆歌曲：《先哭為敬》鄭欣宜

勁爆歌曲：《思念即地獄》馮允謙

勁爆歌曲：《留下來的人》C AllStar

勁爆歌曲：《BOSS》MIRROR

勁爆歌曲：《100歲備忘錄》石詠莉

勁爆歌曲：《時光倒流一句話》林家謙

勁爆歌曲：《今天不營業》胡鴻鈞

勁爆播放指數歌曲：《俏郎君》張敬軒

勁爆年度歌手：張敬軒

勁爆演繹大獎：許廷鏗

勁爆我撐新人：呂爵安

勁爆我撐歌手：姜濤

勁爆我撐歌曲：《十倍速》吳浩康

勁爆我撐歌曲：《零歲》陳展鵬

勁爆我撐歌曲：《火和火柴》吳若希

勁爆人氣偶像：江𤒹生 / 盧瀚霆 / 陳卓賢

勁爆國語力歌曲：《倔強》谷婭溦

勁爆作曲：《多喝水》Howie@Dear Jane

勁爆填詞：《荊棘海》周耀輝

勁爆編曲：《我的故事》Allan Lau

勁爆監製：《先哭為敬》舒文

勁爆專輯：《The Brightest Darkness》張敬軒

勁爆音樂製作：《人類世》簡敬慈

勁爆男歌手：馮允謙 / 柳應廷 / 胡鴻鈞

勁爆女歌手：泳兒 / 鄭欣宜 / 菊梓喬

勁爆樂隊：ToNick

勁爆組合：C AllStar / ERROR / MIRROR

勁爆突破歌手：施匡翹

勁爆新媒體歌曲：《差一些什麼？》李靖筠

勁爆新媒體歌曲：《我會害怕》菊梓喬

勁爆新媒體歌曲：《多喝水》鄭融

勁爆合唱歌：《都市~Lonely Night~》Delta T/楊雅餘

勁爆改編歌曲：《愛的故事（上集）》艾妮

勁爆改編歌曲：《我的故事》露雲娜

勁爆改編歌曲：《畫出彩虹》歐信希

勁爆唱作人：許靖韻 / 林家謙

勁爆躍進歌手：曾樂彤 / 黃淑蔓 / 王君馨 / 龔柯允 / 謝高晉

勁爆新人：力臻 / ANSONBEAN / 楊樂文 / 麗英@小薯茄 / 姚焯菲 / 炎明熹

勁爆獨立音樂人：張進翹 / 馬敬恆 / 應智越

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（即時娛樂）

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