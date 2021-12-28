東張西望｜陳彥行和母親捲3000萬保單風波 激動哭訴討公道 (13:48)

藝人陳彥行（行姐）昨晚（27日）亮相無綫《東張西望》，節目中行姐哭訴自己和75歲的母親，捲入涉及3000萬保單風波，行姐在節目中激動哭訴：「喺我有生之年，我都一定會幫佢討番呢個公道。」

行姐表示陳母在2018年，認識一間銀行理財主管佘先生，雙方關係不俗，佘先生更不時到陳母家作客食飯，彼此互信。同年7月，佘先生建議陳母投資，但礙於陳母屬高齡人士，故要行姐一齊開設聯名戶口，而行姐跟媽媽向來財政獨立，在當年的7月20日，行姐跟媽媽到銀行找佘先生幫忙辦手續，她說：「我記得嗰日搞咗好耐嘅，開立戶口應該有好多嘢要搞，我記得當時簽咗好多份文件，我不以為意，所有條款﹑細節及內容詳情，我當時認為佢（佘先生）同我媽媽講好晒﹑Deal好晒，我個角色係負責去銀行簽名。」

由於跟媽媽財政獨立，聯名戶口對行姐來說只是掛名，亦無過問存放多少錢入去及錢如何使用，不過在開設戶口不久，她就莫名其妙收到保險公司寄來的文件，她說：「我問媽咪知唔知呢啲係乜嘢？可能我媽媽太信任佘先生，佢都唔知係乜，叫我問佘先生。我搵佘先生，佢（佘先生）話唔需要太理會，循例畀番文件你睇，佢話我哋帳戶嘅所有嘢，會幫手處理及整理。」

直到今年5月27日，佘先生突然通知陳母，他會在幾天後離職，兩母女大感愕然：「當時我媽媽都覺得奇怪，點解走得咁急，早排先同佢講業績好好，又升職加薪，但點解又離職呢？」

當時她們只擔心戶口無人看管，陳母翌日到銀行查看戶口狀况，豈料一看便出事，行姐說：「我媽媽差啲暈倒喺銀行，見到呢..簡直係異象，裏面戶口嘅資金差唔多蒸發晒，我話你（指陳母）唔係向來有佘先生跟進你戶口投資？佢話係呀，我都唔知發生乜嘢事。」

出事後，佘先生曾到訪陳母家，承認自己做得不好，其後又透過錄音道歉，而行姐在節目中播出道歉錄音時，聽到對話中有一位親戚反問佘先生：「每張一百萬，有五張（保單），仲要供三年，咁係咪仲要1500萬？」

佘先生道歉後再說：「我知道陳太其實對我好好，我都想幫你哋完成申索，但都係同大家講多次對唔住，我都知呢樣嘢好煩，真係對唔住。」

最後行姐親自向保險公司查詢，她說：「呢6份保單，我總共要供3000萬，點供呀？（呢啲保險狀態係點？仲值幾多錢？）慘不忍睹，6份保單入面，有5份已失效。」至於當時為何成功買到如此大額保單：「我直接問保險公司攞，就收到呢6份財務分析表，一睇就知，謎底終於解開，原來佢想幫我製造一個假象，畀人覺得我係一個千萬富翁。」

（即時娛樂）