鄭欣宜「屋頂」影相一步一驚心 哽咽感謝公司寵愛 (14:03)

出爐「勁爆女歌手」鄭欣宜（Joyce），相隔5年推出全新專輯《JOYCE TO THE WORLD》，她心情興奮又感動，第一時間到旺角唱片店，親買唱片「攞頭彩」並充當店員，Fans見到她都感到驚喜。

她說：「5年無出碟，呢張唱片收錄我加入寰亞音樂大家庭後嘅作品，好期待同大家分享，好想話畀鍾意我嘅Fans知道，我繼續有做我好鍾意嘅嘢，我冇放棄，而且有好支持和好懂得欣賞我嘅公司和團隊，佢哋好有耐性咁發掘我唔同嘅可能性，有被寵愛嘅感覺。」

Joyce坦言這5年最大轉變是變得大膽，她說：「呢5年我最大改變係大膽地嘗試，好開心遇到好多專業嘅合作單位，除咗音樂創作，仲有攝影師和設計師。以前我係緊張大師，乜都問，每一步每個環節我都要兼顧，好多嘢擔心。但呢間公司令我好放心，我今朝開心食個早餐，然後以最靚和最佳狀態到場就得。我好感恩，好多謝大家。（哽咽）點解咁大感觸？點解會咁嘅？我要投訴呀，影得我太靚，點揀？唔使執都咁有腰，離晒大譜！」

這次唱片封面設計選用Joyce最喜愛的風格和顏色，到達拍攝現場看見各個場景，讓她好興奮，神還原她的理想家。在眾多場景設計中，最令Joyce難忘是兩層高的「大廈屋頂」設計，她說：「美術組起咗一幢樓，兩層樓咁高，除咗我從窗口伸個人出嚟擺甫士，仲要我要爬上屋頂影相，嘩，好驚呀！雖然好安全，但我爬上去嘅時候覺得有啲搖，原來我有少少畏高，工作人員話已經爬上試咗好多次，確保安全，但佢好瘦，我唔係嘛，我仲要喺屋頂趴、瞓、側身躺等擺甫士，總之步步驚心。」

這間道具屋只有2米高，畏高的她爬梯時感到緊張，尖叫嗌「好驚」，但當她看見相片效果漂亮時即大笑嗌「好靚」，非常搞笑。

（即時娛樂）