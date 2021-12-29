致命24小時｜湯怡挑戰性感尺度 吳卓羲演賤男嗌好玩 (23:00)

湯怡與吳卓羲於電影《致命24小時》來個演技大挑戰，前者以往多演純情玉女，今次的盲女角色外表柔弱但實際攻於心計，而且更有性感演出；後者則演過不少正義角色，今次卻破格飾演賤到出汁的雙面人。

湯怡在片中有多場穿性感睡衣、全裸出浴戲，她自言是入行以來最大性感尺度一次，事前跟導演葉念琛研究最靚的拍攝角度，建立互信後，便放心去做，「我是打底王，做足防走光措施，也有要求清場，感覺舒服一點」。她反而覺得扮失明、被虐打負荷較重：「我選擇張開眼去演視障人士，但拍戲期間缺乏休息，雙眼較乾，很容易眨眼轉了焦點，要控制自己不准眨眼。」演出被摑、被扯頭髮等激烈場面，她指對手潘燦良不捨得落手，但為求效果迫真，她甘願受皮肉之苦，叫對方出真力，「收工回家卸妝時，見到全面爆微絲血管，全身起紅印、瘀痕，都嚇一跳」。

兩年前，湯怡拍攝該片時仍是單身，現在已是人妻及靚媽。她說老公麥秋成也是藝人，很理解幕前工作，還期待看她性感演出；又指夫妻間彼此取得共識，不會管制大家工作。「我是演員，若然因為結了婚規範自己，就不會再有突破」。她笑言在片中攻於心計，現實中夫妻二人相處融洽，不存在太多計算，「因為他的東西是我的，我的東西是我的，哈哈」。片中丈夫吳卓羲看到湯怡生活幸福，他坦言也恨結婚，但男人與女人不一樣，他要先為事業打拼，緣分到自然會出現。

吳卓羲在片中扮演雙面人，表面是好醫生，暗中卻賣假藥害人，並且對老婆不忠，他大叫好玩：「以前演警察要顧及他們形象，其實我個人沒有包袱。最初以為導演搵我拍愛情片，不用打，後來才知道是驚慄片，做壞人仲好！我好想試驚慄和災難片，演員試不同角色是好事，走入戲劇世界有不同面貌，以前拍劇都演過大反派。」談到他與何珮瑜（Jeana）有親暱鏡頭，他說作為男演員較被動，拍攝時依照導演指示，雙手不會亂動。是否怕被誤會「鹹豬手」？吳卓羲稱：「我都未誤會Jeana啦，哈哈！冇，我們溝通得很好。」

欲知專訪詳情，請留意明日（12月30日）明報娛樂版。

（即時娛樂）