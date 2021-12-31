女飛躍候選人佛系爭獎 丁子朗4度提名男飛躍 被森美勸退出娛樂圈 (15:25)

無綫《萬千星輝頒獎典禮2021》將於星期日（1月2日）晚舉行。今年頒獎禮除新增由現場傳媒投票選出的「最佳衣著藝人」外，一眾5強候選人早前更齊齊拍攝頒獎禮場刊。

今年「飛躍進步男藝員」獎競爭激烈，由於出現同分關係，最終有6名候選人殺入5強，分別為林正峰、羅天宇、馬貫東、丁子朗、黃庭鋒及胡鴻鈞。

丁子朗第4度獲提名，森美肉緊地幫他拉票︰「佢已經『飛躍』了很多年，如果要提名第5次的話，我決定離開娛樂圈。」丁子朗聞言當場被嚇窒，森美見狀搞笑地更正︰「我代你說吧了，關我什麼事？我是勸你離開娛樂圈吧了﹗」丁子朗說︰「非常開心公司見到我仍在進步中。」

同樣非首次入圍『飛躍男』的羅天宇自言不敢多想，他說︰「我去年很緊張，失眠了很多晚，因為由不太重要的角色，演到去《香港愛情故事》。我覺得今年胡鴻鈞大機會，他在《十月初五的月光》中的付出是大家看不見的。」

一眾「飛躍進步女藝員」候選人較佛系，除了落力「食花生」揀心水，亦有人瞄準「最佳衣著藝人」發力。王灝兒（JW）自言零緊張，有提名已當贏。她說︰「我沒可能會贏﹗我支持陳瀅，亦覺得姜麗文很厲害﹗」陳瀅就銳意要成為最佳衣著藝人︰「造型師叫我減5磅，但我至今也未有任何成績。」王敏奕對獎項隨緣︰「我著衫很麻煩，又怕凍又怕走光，最重要是舒服及遮弱點。」

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（即時娛樂）