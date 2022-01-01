叱咤2021｜林家謙奪唱作人金獎 馮允謙林奕匡分奪銀銅 (22:43)

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚（1月1日）假亞博舉行。叱咤樂壇唱作人獎項方面，林家謙獲金獎、銀獎為馮允謙、銅獎是林奕匡。林家謙說致謝辭突然忘詞，現場湊巧起歌，他搞笑說：「唔好啦！」

馮允謙表示今晚他的媽咪也在場，首次見證他獲叱咤獎項；林奕匡則表示上這個頒獎台不容易，又指今次獲銅獎得來不易，他說自己曾有樽頸位，要去美國進修，自己仍然有「大把貨」。

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（即時娛樂）