叱咤2021｜姜濤蟬聯「我最喜愛的歌曲大獎」 唱《Dear My Friend,》贈故友泣不成聲 (00:05)

姜濤在今晚舉行的《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上再次冧莊，憑《Dear My Friend,》奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」。《Dear My Friend, 》是姜濤為紀念其逝世好友而推出的歌曲，他知道得獎一刻已露出想哭的表情。上台領獎時，姜濤簡單說了句「送給你的」就唱出這首歌，並多次刻意背向觀眾席及低頭穩定情緒，惟唱至尾段時忍不住泣不成聲，完全唱不下去，場面令人動容。

相關新聞：叱咤2021｜姜濤冧莊「我最喜愛男歌手」：今年冇O嘴

相關新聞：叱咤2021｜鄭欣宜奪「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」

相關新聞：叱咤2021｜欣宜首奪女歌手金獎︰希望大家叫我香港歌手鄭欣宜

相關新聞：叱咤2021｜張敬軒奪男歌手金獎：低調做人 高調做事

相關新聞：叱咤2021｜C AllStar奪組合金獎 MIRROR摘銀 Dear Jane獲銅

相關新聞：叱咤2021｜張敬軒首奪至尊唱片大獎：鄭重多謝香港朋友

相關新聞：叱咤2021｜黃偉文奪填詞人大獎︰無論日子幾艱難 都要揸實音樂和幽默感

相關新聞：叱咤2021｜林家謙奪唱作人金獎 馮允謙林奕匡分奪銀銅

相關新聞：叱咤2021｜RubberBand憑《Ciao》膺「至尊歌曲大獎」

相關新聞：叱咤2021｜MIRROR憑《BOSS》奪叱咤十大第2位 全場瘋狂

相關新聞：叱咤2021｜張敬軒身體抱恙聲沙獻唱得獎歌

相關新聞：叱咤2021｜鄭融憑《多喝水》奪第4位歌曲：強大先可以撐過去

相關新聞：叱咤2021｜柳應廷奪歌曲獎 MIRROR兄弟興奮送抱

相關新聞：叱咤2021｜盧瀚霆憑《Megahit》首奪叱咤十大：2022一齊妄想

相關新聞：叱咤2021｜張天賦擊敗呂爵安曾比特 膺生力軍男歌手金獎：老竇我得咗喇

相關新聞：叱咤2021｜泳兒奪第10位歌曲獎泣不成聲

相關新聞：叱咤2021︱MC $oHo & KidNey奪生力軍組合銀獎︰香港咁多問題因為管理不好

相關新聞：叱咤2021｜張蔓姿膺女生力軍金獎 炎明熹姚焯菲分奪銀銅

相關新聞：叱咤2021︱ViuTV轉播頒獎禮 胡鴻鈞炎明熹姚焯菲首亮相友台熒幕

（即時娛樂）