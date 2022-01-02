《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》得獎名單 (00:36)

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》各獎項塵埃落定。（鍾偉茵攝 / 明報製圖）

叱咤樂壇我最喜愛的男歌手︰姜濤

叱咤樂壇我最喜愛的女歌手︰鄭欣宜

叱咤樂壇我最喜愛的組合︰MIRROR

叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎︰《Dear My Friend,》 姜濤

叱咤樂壇男歌手

金獎︰張敬軒

銀獎︰林家謙

銅獎︰馮允謙

叱咤樂壇女歌手

金獎︰鄭欣宜

銀獎︰黃妍

銅獎︰林欣彤

叱咤樂壇組合

金獎︰C Allstar

銀獎︰MIRROR

銅獎︰Dear Jane

叱咤樂壇唱作人

金獎︰林家謙

銀獎︰馮允謙

銅獎︰林奕匡

叱咤樂壇生力軍男歌手

金獎︰張天賦

銀獎︰呂爵安

銅獎︰曾比特

叱咤樂壇生力軍女歌手

金獎︰張蔓姿

銀獎︰炎明熹

銅獎︰姚焯菲

叱咤樂壇生力軍組合

金獎︰石山街

銀獎︰MC $oHo & KidNey

銅獎︰P1X3L

叱咤樂壇作曲人大獎︰林家謙

叱咤樂壇編曲人大獎︰林家謙

叱咤樂壇監製大獎︰Edward Chan

叱咤樂壇填詞人大獎︰黃偉文

專業推介叱咤十大

叱咤樂壇至尊歌曲大獎︰《Ciao》RubberBand

第二位︰《BOSS》MIRROR

第三位︰《俏郎君》張敬軒

第四位︰《多喝水》鄭融

第五位︰《神奇的糊塗魔藥》林家謙

第六位︰《狂人日記》柳應廷

第七位︰《集合吧！地球保衛隊》C AllStar

第八位︰《風的形狀》岑寧兒

第九位︰《Megahit》盧瀚霆

第十位︰《荊棘海》泳兒