《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》得獎名單 (00:36)
文章日期：2022年01月02日
叱咤樂壇我最喜愛的男歌手︰姜濤
叱咤樂壇我最喜愛的女歌手︰鄭欣宜
叱咤樂壇我最喜愛的組合︰MIRROR
叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎︰《Dear My Friend,》 姜濤
叱咤樂壇男歌手
金獎︰張敬軒
銀獎︰林家謙
銅獎︰馮允謙
叱咤樂壇女歌手
金獎︰鄭欣宜
銀獎︰黃妍
銅獎︰林欣彤
叱咤樂壇組合
金獎︰C Allstar
銀獎︰MIRROR
銅獎︰Dear Jane
叱咤樂壇唱作人
金獎︰林家謙
銀獎︰馮允謙
銅獎︰林奕匡
叱咤樂壇生力軍男歌手
金獎︰張天賦
銀獎︰呂爵安
銅獎︰曾比特
叱咤樂壇生力軍女歌手
金獎︰張蔓姿
銀獎︰炎明熹
銅獎︰姚焯菲
叱咤樂壇生力軍組合
金獎︰石山街
銀獎︰MC $oHo & KidNey
銅獎︰P1X3L
叱咤樂壇作曲人大獎︰林家謙
叱咤樂壇編曲人大獎︰林家謙
叱咤樂壇監製大獎︰Edward Chan
叱咤樂壇填詞人大獎︰黃偉文
專業推介叱咤十大
叱咤樂壇至尊歌曲大獎︰《Ciao》RubberBand
第二位︰《BOSS》MIRROR
第三位︰《俏郎君》張敬軒
第四位︰《多喝水》鄭融
第五位︰《神奇的糊塗魔藥》林家謙
第六位︰《狂人日記》柳應廷
第七位︰《集合吧！地球保衛隊》C AllStar