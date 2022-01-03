張敬軒自封「樂壇關愛座」喜見有新血 讚張天賦「實偶派」 (13:25)

張敬軒昨午（2日）在紅館舉行第9場演唱會，並邀來新鮮出爐的叱咤生力軍男歌手金獎張天賦（MC）擔任嘉賓，湊巧軒仔是叱咤男歌手金獎，兩位「金」人同台獻Sing，觀眾歡呼四起。

當邀請MC亮相前，軒仔表示自己坐在「樂壇關愛座」，最開心見到一班新血：「自己做過新人，我都係當年既得利益者，一步步進步，嚟到唔同位置，係多得好多前輩畀機會我，今日自己身為前浪，都有責任營造一個良好樂壇生態同良好新陳代謝畀樂壇。今年我哋見到好多優質偶像，優質創作人音樂人，今日呢位兩樣元素都有，佢可以話係『實（力）偶（像）派』。好榮幸請到佢來，呢大半年來我成日loop佢啲歌。」現場響起《反對無效》，觀眾即歡呼四起，MC出場同軒仔合唱。

合唱完畢，MC指住自己個西裝口袋，先發現他用公仔扮袋巾：「聽講呢幾日上你個台，都有交換禮物，我剛剛係後台聖誕樹上面見到呢隻嘢，好得意，火雞？係你個姐姐悉心幫你整早餐。」

軒仔笑言：「你個人都幾客氣喎，攞人啲嘢叫人送畀你，呢隻嘢生前係姐姐個早餐擺盤裝飾。既然你鍾意，我同你介紹番，呢隻嘢係有名堂，佢個名叫：『鵰！你企中間！』」全場爆笑，MC笑住反問：「鵰....你企中間？」軒仔整蠱他再反問：「你同我講呀？哈哈哈﹗」

軒仔解釋，這隻大名鼎鼎的「鵰！你企中間！」有寓意：「我哋無論做音樂、做人都要搵到自信，無論任何處境，都堅持自己信念企定喺中間，努力做自己音樂，就一定有人賞識。」繼而叫攝影師影張頒贈「鵰」儀式合照留念，場面搞笑。

輪到MC獨唱《記憶棉》，他開心說：「新年第二日，今年有幸得到新人獎，第二日就企上紅館個台唱歌送畀大家，真係好開心，你哋啲燈好靚呀！」

（即時娛樂）