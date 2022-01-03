《造星IV》鍾卓穎爆婚變：無可奈何地要結束呢段關係... (14:28)

曾參加《全民造星IV》兼任職護士，但最後被淘汰的鍾卓穎（Ash），早前被發現她於前年底已婚，惹來網民熱話。

不過Ash爆婚變，Ash今早在Instagram限時動態留言：「感情係兩個人之間嘅事情，我哋由朋友關係認識到今日，而無可奈何地，要結束呢段關係，過程有開心有眼淚﹑付出同回憶。

我哋和平達成共識，分開係由衷地想對方往後成為更好的人，亦祝福對方可以過得順心順利，由於呢個決定係不久之前作出，一直有家人同摯友陪伴都想低調處理，因為彼此不多不少，都承受咗一定心理壓力，希望大家畀啲空間我哋去消化處理。」

另外，Ash丈夫日前亦在Ig貼了和Ash合照，並留言表示：「一起在香港簽字離婚，我會記得你帶給我的一切美好，當我成為更好的人，我一定會重新追求你，我到現在的想法還是沒有變過，我只想給這個女孩幸福，現在的我做不到，未來的我肯定可以，我會不斷精進，成長成可以照顧你保護你的男人，不管要花多少時間，我都會一直不斷進步，你的好你的真就是值得我這麼做，未來我有任何的成就，都要謝謝你，讓我認知到自己的不足，我愛你始終如一。」

（即時娛樂）