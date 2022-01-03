林夏薇爆冷膺視后惹爭議 堂兄林峯留言力撐：恭喜阿妹 (20:06)

林夏薇憑《七公主》揮低大熱門鍾嘉欣和李佳芯，爆冷登上視后寶座。薇薇到今晚（3日）7時許，仍然未有更新Instagram，對上一次更新Ig已是3天前。不過，薇薇轉到微博留言，事緣她的堂兄林峯在微博轉發陳妍希老公陳曉的帖文，並留言：「恭喜阿妹。」薇薇亦留言說：「多謝哥哥，我會繼續努力。」薇薇也留言感謝陳曉祝賀：「感謝曉！功夫不負有心人，終於成功了！謝謝你的支持！新的一年，繼續努力，共同進步。」

不少網民對薇薇捧走視后獎座大感意外，除了惹網民在微博熱議外，亦有網民在無綫的官方facebook洗版留言，近乎一面倒戥鍾嘉欣不值：「點睇都係鍾嘉欣更勝一籌！就呢度大多數都覺得係嘉欣BB啦！觀眾投票？民意何來？」、「搞錯呀，明明應該係鍾嘉欣拎」、「造馬，為咗留人專登畀個獎佢」、「連劇集都係七公主，造馬」、「鍾嘉欣，我們的民間視后」、「就算唔係鍾嘉欣，都係Ali（李佳芯）！」、「智能愛人同仁醫我由第一集睇到結局，反而呢個七公主，我淨係睇一兩集已經放棄啦！都唔明點解七公主可以攞到最佳劇集？唔明林夏薇憑乜咩嘢可以攞到視后？ 好唔明點解Ali或鍾嘉欣攞唔到今屆視后？」、「鍾嘉欣或者李佳芯都無嘢講，竟然係林夏薇，serious？」、「論民意、論演技嘉欣同Ali點都喺林夏薇之上。」等。

至於台慶頒獎禮的收視報告亦出爐，電視直播收視為26.3（逾170萬觀眾），最高收視時段則是頒發「專業精神獎」予得獎者馬慶豪，收視為29.1，觀眾高達190萬。

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（即時娛樂）