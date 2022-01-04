獲任達華「加持」讚有獨特性兼爆炸力 炎明熹受寵若驚 (17:11)

任達華喜見香港湧現優秀及有潛質新一代，希望可跟後生一輩合作。（劉永銳攝）

任達華（華哥）、炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、馬浚偉（馬仔）及劉心悠等，昨晚（3日）出席港台《2022節目巡禮》。華哥留意到香港湧現優秀、有潛質新一代，希望可跟後生一輩合作，他欣賞Gigi有爆炸力和獨特性：「她後生又有活力，行出來夠氣勢，有拍戲天分，都希望合作。」

對於獲華哥「加持」讚賞，Gigi受寵若驚表示，首次見到華哥真人，讚對方好有型和風趣，又說：「讀小學時曾看過華哥參演的亞視劇《我和殭屍有個約會II》，覺得拍攝題材好新鮮，自己希望能多作嘗試。」

Chantel期待演跟自己反差大的角色：「羨慕Gigi拍劇演到發脾氣鬧人的角色，我現實中都試過發脾氣，但只是鬧公仔，我有冇鬧過Gigi呢？」Gigi笑認曾被Chantel鬧。

身為港台創作總監的馬仔表示，會主理音樂節目、校際常識問答比賽節目、電視電影和劇集，都會給機會新一代，而即將開拍的電視電影《我們的開學禮》就跟劉心悠演情侶，劉心悠說：「4年前拍劇集《宮心計2深宮計》，馬仔扮演假皇兄，我們沒有感情戲。」馬仔笑言上次跟心悠對手戲不多，所以咬住不放，找她再續前緣。

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（即時娛樂）