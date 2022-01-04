譚凱倫曾遭前度施暴 後腦撞牆暈倒 因心軟冇報警 (19:57)

ViuTV節目《晚吹─戀講嘢》由郭嘉駿（193@ERROR）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南）及郭奕芯（Ashina）擔任主持。

在今晚（4日）播出的第20集，製作組請來素人女嘉賓Valerie跟4位主持分享過去被暴力男友施暴的經驗。Valerie因為與朋友飲酒飲到斷片，與男友失去聯絡幾小時，因此激怒男友。女方被男友用衣架狂打背部，再用拳頭打她致身上有多處瘀痕。後來Valerie打算與男友分手，男友以取回物件為由，約她到自己家，當時女方見自己物件放在門口，伸手取回物件時被男方扯入房再度施暴，女方被打到血漬斑斑。

Helen透露自己也曾被前度施暴，當時與男友鬧分手，男友同樣以取回物件為由，約她到自己家，男友突然一拳打向她，她後腦撞向牆壁當場暈倒，其後男友拍醒Helen，在她還未完全恢復意識時，對方再用腳狂踢她的身體，她只好縮起來保護自己。

Helen稱年少時經常被打，所以被男友施暴時，已失去求生意欲，也不敢報警。Helen在節目承認自己心軟放過前度，應負上責任，更建議女嘉賓以後遇到暴力事件必須報警。

（即時娛樂）