林家謙與JNYBeatz合作《靈魂出竅練習曲》 讓思緒騰飛 (21:11)

JNYBeatz（楊駿）以Producer Artist身份開展音樂路上的新一章，去年與193郭嘉駿@ERROR合作推出《你是我的Bae》後，今次與林家謙合作推出《靈魂出竅練習曲》，歌曲以冥想作主題，讓思緒騰飛探索不同可能性。

《靈魂出竅練習曲》MV以第一身視覺拍攝，模擬靈魂出竅的過程，JNY穿梭三個平行時空，一樣的場景，一樣的人、事、物衍生出三組不同的故事線。故事發生於辦公室內，JNY過著日復日的枯燥的生活，有天收到一個神秘包裹，繼而開展一趟又一趟奇幻之旅。到MV結尾觀眾會發現，其實一切都是他的幻覺，讓自己短暫抽離漫無目的又乏味的生活。正如很多人每日奔波勞碌，下班回家後喜歡坐著發呆，就是為了讓自己思緒放空，幫自己腦袋「洗機」。

林家謙沒有參與《靈魂出竅練習曲》MV拍攝，但以寶麗萊相片形式現身MV。林家謙錄音時，說：「雖然今次未必好似平時我嘅歌咁，一個字或者一個音扭好多次，但係其實個旋律上上落落都等於我扭緊音，只不過將啲扭音拆做幾個字。而且啲歌詞都唔易唱，所以難度係幾何級咁上，不過都好好玩！」

（即時娛樂）