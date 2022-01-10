家族榮耀｜張智霖展開復仇大計 楊茜堯熊黛林爆罵戰 (16:05)

由張智霖、楊茜堯及熊黛林等合演的《家族榮耀》，劇情踏入第2周，各懷鬼胎的復仇大計慢慢浮面。（大會提供）

由張智霖、黃浩然、楊茜堯、羅子溢、熊黛林、李彩華、于洋及余安安等合演的《家族榮耀》，廣東話原聲版已於myTV Gold緊貼內地上架。

劇情踏入第2周，劇中各懷鬼胎的復仇大計慢慢浮面，各線矛盾更加劇烈，既有兄弟爭權失和，亦有妯娌爆罵戰，還有馬耀祖（黃浩然飾）與甄芯（楊茜堯飾）因小三醜聞令婚姻現暗湧。原本善良單純的甄芯，因對小三的妒恨之心而種下黑化種子，加上成為馬氏集團行政總裁的她，事事秉公辦理，四處樹敵，更因向馬家大少奶外家公司開刀，招來大少奶葉彩薇（熊黛林飾）不滿，更於家庭會議中，當面指出甄芯「不仁、不義、不貞」3宗罪，究竟甄芯會如何反擊指控？

馬家自馬耀祖入獄後，除了開宗明義要嫁入豪門進行復仇大計的賈洛儀（李彩華飾），於妯娌與兄弟間不斷挑起事端外；馬展鴻（張智霖飾）為失蹤多年的父親報仇一事亦浮面，令馬家在公在私不斷發生事故。甄芯亦因賈洛儀向自己耍手段，而對好姊妹生疑，加上賈洛儀向來妒忌甄芯，眼見甄芯事事周詳，盡得馬老爺與奶奶信任，2人為爭奪慈善基金會主席一職而展開單打戰，關係裂紋更深。

作為向外告發馬家幕後黑手的馬展鴻，受媽媽（余安安飾）訓示不要為了報仇而傷害對自己好的人，因而開始對復仇行動有所猶豫，他會否就此放棄向當年策劃綁架父親的大伯馬世宏（于洋飾）報仇？雖然馬展鴻態度放軟，但另一邊廂，就行賄案上訴得直的馬耀祖亦開始為出獄鋪路，設下小計令負責碼頭重建工程的馬展鴻與馬耀堂（羅子溢飾）均撞板收場，蘊釀另一波兄弟鬥爭戲碼。

（即時娛樂）