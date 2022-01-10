《膠戰S2》主題曲及MV快手搞掂 魯庭暉讚效率高 網民盼開拍第3季 (20:02)

由呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其、劉沛蘅、黃正宜（阿正）及徐浩昌（肥腸）主持的ViuTV《膠戰S2》，昨晚（9日）播出第14集，首播節目主題曲《膠on!》MV；除了阿正外，其餘5位主持化身「五色戰隊」，4位男主持還「光頭」演出，阿正則演「八爪魚怪獸」被「五色戰隊」圍攻，場面搞笑。節目還播出他們度橋開會及主題曲製作過程，「6膠」表現積極進取，試音、排舞及MV構思做到足，最後成功錄了主題曲及拍了MV，認真快手！

連ViuTV董事兼總經理魯庭暉亦在Ig留言：「1.原本諗住到600萬就考慮開第三季，不過既然阿正話會到6000萬...諗多陣先。2.係囉，點解會第二季就完先叫佢哋出歌嘅呢？3.其實製作團隊有冇瞓，我11月9號先同金生（金廣誠）講，不如膠戰出主題曲好唔好？跟住兩個月就出到。你班友仔平時唔見咁responsive。得啦，叻喇。」Edan亦在魯生Ig留了3個心心emoji，劉沛蘅亦跟不少網民一樣，除了多謝魯生，還希望《膠戰》有第3季。

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（即時娛樂）