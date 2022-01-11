無悔當年為愛情棄事業 張沅薇重返幕前想演阿媽角色 (21:31)

曾跟譚玉瑛、朱茵等主持兒童節目《閃電傳真機》的「Amy姐姐」張沅薇，當年在短劇飾演「吱吱鼠」深受小朋友歡迎，之後有機會調往戲劇組，曾參演過《刑事偵緝檔案II》、《西遊記》等劇集，亦試過轉戰影圈。後來，張沅薇與音樂人王雙駿相戀，並懷有身孕，故她決定為了小朋友，選擇放棄銀色事業，「決定生就希望好好照顧兒子，不想假手於人，雖然很大犧牲，但決定了做這件事就預了」。

之後，張沅薇過着一般在職媽媽的生活，由當初到朋友公司任職秘書，到現在於牆紙公司當客戶推廣，期間也轉了幾份工。她承認轉行後有段時間生活相當困難，幸媽媽幫手照顧小朋友。她說自己很硬頸，不會向其他人求助，決定做就要自己負責任。

當年為愛情棄事業，可惜分手收場，變成單親媽媽；張沅薇說自己沒有後悔，但對過去的感情不欲多談，「當中是有幾多經歷，人也成熟了，但我不想講以前的婚姻，擔心影響到小朋友及別人。近年我已再婚，很開心，老公很支持我，完全接受我的過去」。她說22歲的大仔已出來社會工作，亦不用操心15歲細仔讀書，故現在她可放心做自己喜歡做的事。

一直沒想過重返幕前的張沅薇，直至早前獲邀為節目《童你一起長大了》擔任嘉賓，她想不到會惹來迴響，觀眾沒有遺忘她，因而決定給自己多一次機會，「原來還有很多人認得我，可能我受到公公良鳴（趙良鳴）影響，確實仍有戲癮，很多角色未試過，現在最想演媽媽角色」。

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（即時娛樂）