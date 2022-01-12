「蕾神」列8點反擊王力宏 李靚蕾稱有報警：我提供證據佐證 (12:24)

王力宏和李靚蕾的離婚風波昨晚又有新進展。（Ig圖片）

王力宏和前妻李靚蕾的離婚風波休戰一段時間後，昨晚又重燃起來，李靚蕾在社交網發放3000多字的長文，直斥王力宏帶3名陌生男子硬闖屋企，搞到她和3個孩子嚇到喊：「你（王力宏）原本打算拿鑰匙要直接闖進來，一直用力搖門，還好我們有鎖門，不然不知道你會做出什麼事情來！」

李靚蕾更鄭重聲明：「我身心健康，還有三個這麼小的孩子，未來也有很多為社會貢獻的計劃，完全不可能有自殺的念頭。如果我生什麼事，絕對不會是自殺。」

王力宏經理人公司在凌晨回應指控：「目前力宏一心一意只想看到孩子，即使彼此無法再做夫妻，請以孩子的最大利益做考量，不要阻撓探視。」聲明中也提到：「如果李女士握有任何證據，請直接提告，讓司法解決問題，而不是一再利用媒體和輿論興風作浪！」

同時王力宏經理人公司回覆台灣傳媒時，稱李靚蕾想像力太豐富，而所居住的「吾疆」旁邊就是警局，指她可以直接報警。至於該3名男子，經理人表示其中2位為公司分別工作12年的生活助理，以及在職11年的員工，而李靚蕾所指的另一位陌生男，是王力宏聘請的貼身保鑣。

到今晨，李靚蕾再次在社交網發功作出大反擊指控，全文如下：

1.結婚才8年，竟然會有一個12年的「夫妻」生活助理？大家都知道那是你的「私人」助理受你用，長期聽命於你，對你唯命是從的男子）

2.如果真如我所說是否應該報警？：我有報警。

3.我想像力豐富？請說清楚那一個部分是想像的，我提供證據佐證。

4.只是想看孩子？我一直不只歡迎，不斷請求你看孩子，想看孩子為甚麼要違協議中明訂看孩子的條約？？「所有」來訪人員必須經「雙方」評估同意。為甚麼未經同意要硬闖?為甚麼無論事前或現場溝通要隱瞞第三人的存在？

5.沒抱到小孩十分難過？你原本自由可以選擇的時候，你自己規劃農曆年才願意安排回來看孩子....

6.律師建議？：哪一律師會建議你違協議，帶着未經同意的三個男人（其中一還是無論事前或現場溝通都隱瞞他的存在，我素未謀面的陌生男子）來「看孩子」還要要求拔監控？請你提供...我想不通你覺得如果不拔監控，監控會有可能錄到什麼，會比你現在的行徑更可怕？如果需要證人，一位就夠了，而且可以找一位雙方都能同意/孩子也舒服自在的人選。為什麼要在我一個人的情况下帶這麼多人硬闖？

7.透過司法？我會，但透過司法需要等待很長的時間和花費很多錢和精力....來不及保護我人身安全，也無法即時阻你讓我每天精疲力盡的一切作為。

8.如果有證據就提供？好如果你同意我就po...（原本想說不要這麼不堪...畢竟包含很多隱私....也不知道什麼需要遮蔽甚麼不需要遮蔽...）。

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（即時娛樂）