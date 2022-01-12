《造星IV》女團今出道 「前夫反擊戰」專頁吸3.7萬人 5大守則曝光 (14:54)

ViuTV女團今日（12日）正式出道，除了冠軍邱彥筒（Marf）、亞軍沈貞巧（Gao）及季軍許軼（Day）穩佔3席位外，另外5位女團成員亦有眉目，有網民在尖沙嘴影到大型宣傳片段，當中發現李芯駖﹑陳泳伽（WINKA）﹑沈貞巧（Gao）和Candy（王家晴）的容貌。

女團成員惹熱話，去年7月在facebook成立專頁「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」的一班「前夫」，昨天（11日）作出相應行動，宣布分支「前夫反擊戰」專頁成立，截至今午（12日）近3時，成員已逾達3.7萬。

今早該專頁的管理員Kent發長文，稱本身沒想過設任何規則去限制大家，但他發現有些發文的「亂嚟」程度，連行路踩單車都直播，並放上去該專頁，加上成員人數愈來愈多，故Kent定下少許注意事項，並希望各「前夫」幫手推一推。

Kent羅列5大點注意事項：

1）出post改為要審批，有係前夫谷生存過嘅唔會陌生，因為太多唔關事嘅post，刪極都有。審批內容：廣告唔批﹑唔關女團事唔批（特殊情況外）女團老婆囝嘅相唔係唔比post，但希望有個集中post去放，咁多個老婆囝，一人一張相睇死人呀。

2）各位前夫老婆都注意，我哋呢度唔係haters group，希望大家唔好講啲太過難聽嘅說話，唔好人身攻擊，唔支持唔代表要鬧人，你唔尊重人都尊重下自己。

3）檢舉，唔係叫你哋唔歡喜就檢舉人，如發現有人人身攻擊或者廣告，歡迎檢舉，我一定會睇，請大家善用檢舉功能，呢個同前夫谷一樣，我哋唔鍾意嗰啲post我會delete，我哋唔鍾意啲人會ban。

4）對待商業廣告零容忍，即刻ban。

5）希望各位前夫追女團支持女團時開開心心，老婆追鏡粉時開開心心，花生友又食得開開心心，最緊要開心，大家開開心心完記得返屋企。大家一齊和睦相處，另外呀，多謝大家嘅支持，本身同RC預計一日可能得3千人入嚟，大家超額完成咗件事，感恩﹗

另外呀，12/1/2022今日就係女團成立之日，谷名我哋再考慮下改唔改啦﹗前夫們，準備好未？女呀﹗﹗﹗多多包涵

12/01/2022 Kent

（即時娛樂）