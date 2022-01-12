惠英紅《一路瞳行》演出觸動人心 搞到梁詠琪眼濕濕 (17:54)

惠英紅在戲中演失明母親，跟吳千語演出真摯母女情，捧場的狄龍和梁詠琪也激讚。（大會提供）

父母自幼失明，女兒雙目健全！成長期間多次想離開家庭、擺脫父母，導演朱鳳嫻（Judy）將自己的故事改編，拍攝電影《一路瞳行》，透過惠英紅、吳岱融及吳千語演繹這真人真事。

電影雖未正式上映，但故事真摯感動，連月已逾百包場，梁詠琪眼濕濕說：「特別深刻最尾一場爸爸走，導演可以拍出自己嘅故事，好替導演開心。」

《一路瞳行》7成以上內容是導演Judy親身經歷，因為Judy最希望以今次電影，讓觀眾多了解失明人士的世界，學會嘗試擁抱和面對不幸，她說：「人總會放大自己和問題，回望就發覺其實好渺小，自己沒什麼大不了，期望拍自己故事，讓大家認識盲人社會，盲人世界一樣有愛情、有色彩。」

《一路瞳行》除令人感動落淚，亦讓觀眾多了解視障人士世界，有失明人士觀眾看完電影，感謝導演說出了他們的心聲外，更發放正能量，狄龍看完也大讚：「電影帶出人性真善美。」陳煒看後則感受到視障人士世界和能力也可以很大。

故事觸動人心，演員的演出也功不可沒，特別是飾演失明母親的惠英紅，為了演好視障角色，一隻眼戴了特製隱形眼鏡，另一隻眼可以在說話時不由自主轉，導演柯星沛說：「只是看紅姐的演出，已經值回票價！」

（即時娛樂）