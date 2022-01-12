COLLAR粉絲應援名曝光 Ig追蹤人數火速破9.3萬 (20:12)

截至晚上8時，COLLAR的Ig追蹤人數火速破9.3萬。（Ig截圖）

Ivy（左起）、WINKA和芯駖。（劉永銳攝）

ViuTV女團COLLAR的8位成員邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、蘇雅琳（Ivy So）、陳泳伽（WINKA）、李芯駖（芯駖）及蘇芷晴（So Ching），今天（12日）正式出道，她們會晤傳媒時，還獻唱出道歌《Call My Name!》 。

8位成員的年齡由19歲到35歲不等，其中35歲的李芯駖年紀最大，Day、Marf和Candy都是19歲。她們的粉絲應援名亦曝光，芯駖的粉絲叫「雞湯」、Gao粉絲叫「餃子」、So Ching粉絲叫「師弟妹」、WINKA粉絲叫「泳瓜」、Ivy粉絲叫「蘇蝦」、Day粉絲叫「Night」、Marf粉絲叫「Muffin」、Candy粉絲叫「晴天蛙蛙」。

另外，COLLAR今晚11時會在Instagram開Live跟粉絲及網民互動，COLLAR亦開設了Ig帳戶，暫時有9則帖文，截至今晚（12日）近8時，已有逾9萬粉絲，十分厲害。

相關新聞：COLLAR正式出道 Gao稱土炮女團 Marf曾攬住芯駖喊

相關新聞：「女版MIRROR」COLLAR正式出道 首唱《Call My Name!》

（即時娛樂）