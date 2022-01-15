葉巧琳曾被男友問點維生 慶幸參加《造星III》事業露曙光 (22:00)

37歲葉巧琳出道8年，前年參加《全民造星III》抱著「最後一擊」心態參加，令事業露曙光。她近日接受商台《1圈圈 星光背後》主持梁泰來訪問，談到去年除一圓開個唱夢及有機會參演音樂劇外，唱片公司為她推出第2張個人專輯，找來林奕匡及填詞人黃偉文（Wyman）為她度身訂造回顧她8年音樂路的歌曲《難道我還未夠難》。她首次跟Wyman合作，她說收到歌詞已即場爆喊。

新專輯有7首歌，葉巧琳坦言若不是參加《造星III》，或許沒機會再出碟。她在比賽得第5名覺得已經好好，她追求不是名次，只希望將這作品唱出來。她指之前疫情被父母問是否還繼續做這一行？當時她不知點答。她拍拖12年的圈外男友亦問她：「你還繼續想在這行嗎？會否想想怎維生？是否想著一直依靠我？」她說也不好意思，她有想過離開娛樂圈，現在回想慶幸參加《造星III》。

她與男友於5年前開始同居，自爆男友恨生BB，但她因事業剛露曙光，令男友想組織家庭的計劃要延遲，「雙方家長沒有壓力，但男朋友開到聲想有BB，暫時我真的不想生，我承認有些自私，生小朋友責任很大，加上事業剛起步，想先繼續行下去，否則我會後悔。慶幸身邊的他很了解，一直容忍及包容我，生小孩或許再過數年先算，現在科技這麼先進。」

（即時娛樂）