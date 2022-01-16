七線人棄王｜何依婷玩遊戲樂極生悲 當場爆喊自責冇用 (16:25)

陳俊堅、鄭雋熹、程浩駿、林浩文及姚宏遠，5位七線藝人擔大旗的無綫全新綜藝節目《七線人棄王》，昨晚播出半小時精華版後，myTV SUPER緊貼將一連10集足本版在myTV Gold全套上架。5子為節目構思多款不同類型環節，包括野外Camping求生大戰、揭露娛樂圈各式各樣秘聞、奇聞及七線藝人辛酸史的爆料環節等。

製作組公布「七線露營」的拍攝花絮照，平時嬌滴滴的何依婷、林穎彤、林秀怡、王菲及黃嘉雯，分別伙拍姚宏遠、鄭雋熹、林浩文、陳俊堅及程浩駿組成不同隊伍，並為了「求勝」及「求溫飽」無所不用其極。5名女參賽者中，以林頴彤最突出，無論是「扮嘢短劇」或埋身肉搏遊戲均120分落力，並多番獲勝；與其拍檔的鄭雋熹則表現頹廢。林頴彤如何從旁指導及幫忙，鄭雋熹依然毫無起色。林頴彤爆Seed：「我真的很失望！為何他那麼差？」

何依婷與黃嘉雯玩遊戲時，兩人因身上的橡筋纏在一起而失平衡跌倒，其他參賽者卻因為不知道而繼續發力跑。陳俊堅、程浩駿等發現何依婷受困，齊齊將她「救起」。何依婷爆喊自責：「其實當日是我冇用。當時大家很關心我，我也不好意思，阻住拍攝。其實受傷是小事，玩遊戲必會經歷。」

（即時娛樂）