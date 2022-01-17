姜濤遺憾冇完整中學生涯 銘記姜媽教誨：做人唔好忘本 (19:10)

姜濤雖曾被欺凌，但他也坦承自己本身性格有問題。（Ig圖片）

姜濤日前接受鄭裕玲（Do姐）主持的電台節目《口水多過浪花》訪問，宣傳歌曲《鏡中鏡》。該錄音訪問今午（17日）在節目內播出，姜濤表示自去年宣傳完《Master Class》後便沒有到電台谷歌，就算《Dear My Friend,》派台，他也沒到電台宣傳，姜濤解釋：「經歷完朋友單嘢，唔想去傾呢隻歌，驚自己情緒唔好。」

姜濤入行3年多，火速成為人氣王，工作不斷，廣告接到手軟，在樂壇頒獎禮亦獲得佳績。姜濤表示會繼續用作品說話：「因為之後會有更多後生過、靚仔過同跳得好過自己嘅人，希望自己變得成熟。」

姜濤又指新歌MV製作費，是他個人歷來最貴的單曲，並笑指經理人花姐（黃慧君）險斬他：「嘥太多budget，我諗到歌劇院，用opera做自己內心聲音，導演都諗到好多場景，好似醫院景、爛車景、封隧道等，佢（花姐）一嚟好惜我哋，做事唔理budget，會畀我個project嚇親，但值得揼咁多錢。（滿意？）當然依然睇番都好好，但我對更多細節上想再好啲，比如唱法上錄得太急，有啲位要雕琢，有啲位加強語氣。（不補錄？）因為太趕。」

Do姐問他是否一個永遠不會滿足的歌手，姜濤說：「我有自知之明，唔係乜嘢天才，又唔係由細學音樂學到大，冇資格話好，我對自知之明好高，有幾多係靠運氣，如果話靠自己行過嚟就太自大，有上天同身邊人幫忙。（信命運？）信呀，我研究佛學，但冇研究得好深，學識要慢慢放低啲嘢，呢行有太多不確定因素。」

入行僅3年多的姜濤認為，作為藝人他仍處於起步階段：「攞得愈嚟愈多，更加要畀嘢人哋，除咗作品，就係精神，之前睇《梅艷芳》，佢以身作則嘅為人處事精神，教香港人好多生活上嘅嘢。」姜濤坦言對藝人身分有更多責任，至於是否提早退休，他表示順其自然，跟公司合約還有一段時間，他說：「作為一個藝人價值，唔係喺呢一行留低乜嘢，而係要離開呢行後留低乜嘢。」姜濤獲Do姐讚揚有成熟想法。

除了唱歌外，姜濤也涉獵拍戲和拍劇，他表示新劇很適合他：「除咗音樂同食，第3位就係籃球，生命中嘅Top 3同時出現，呢部劇拍大約15集，推咗好多job，我同公司講，我覺得作品好的話，唔愁冇job，我見好多專業演員生活就係拍戲，拍戲就係生活，我推少少job唔係乜嘢大問題，做認真演員，增肥我唔擔心，呢方面我好『專業』。（如果變瘦呢？）我都希望做到，肥我就一定肥到，我亦相信將來自己一定得（指變瘦）。」

姜濤又表示一直有個遺憾：「冇一個完整中學生涯，係好可惜嘅事，我讀到中三走咗，我有留班，又冇乜隱瞞，唔想喺呢間學校，有社工介紹讀其他嘢，離開後幾後悔，冇珍惜學生時光，自己畀人欺凌，但其實自己性格都有問題，由細到大內向性格，（當時）我係好肥嘅人，但又唔肯承認自己咁肥，有種矛盾狀態，當有人開玩笑話我肥，我會話『肥咩？』令外人唔鍾意我，我都唔鍾意佢哋，呢個係幼稚心態。」

姜濤又稱閒時上網看心靈雞湯的勵志說話片段：「凡事都有兩面，我一個人學跳舞，同啲姐姐一齊學，嗰時嘅老師好多係我嘅dancer，好神奇，我阿媽成日同我講，做人唔好忘本，要記得由邊度開始，你行到呢一步唔好覺得自己好巴閉好叻，佢好少炫耀個仔，喺親戚面前都係講話係運氣，佢（姜母）係我心靈雞湯，佢知我唔係讀書嘅料。」

姜濤直言跟媽媽少聊天，他會反省：「我唔係肉麻嘅人，我會同佢講『唔使擔心錢，我會搞掂』。（攬媽媽？）真係少啲，呢方面我未夠熟。」Do姐則建議姜濤收工回家後，不妨攬攬母親。

（即時娛樂）