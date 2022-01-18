七福星｜七仙羽反串「狼辣度」拍MV 示範「開年閃電鞭」 (15:22)

七仙羽（七師傅）去年憑《七救星》人氣急升，之後她繼續伙拍陳安立（Brian）和王頌茵（Kathy仔），聯同雷深如及郭奕芯拍攝《七福星》，節目將於下周一（24日）晚上10點半首播。

《七福星》賀年MV亦在YouTube上架，MV中七仙羽聯同Brian﹑Kathy仔﹑雷深如﹑小肥﹑P1X3L和郭奕芯扮鬼扮馬，七師傅除化身財神外，還反串著名球星朗拿度，變成綜藝界MVP「狼辣度」載歌載舞，七師傅戴了假哨牙及假髮，僅在前額貼了少量假髮，造型爆笑，其他人則化身「八仙」，P1X3L變「像素三仙」﹑Brian做「張果立」﹑小肥做「漢鍾肥」﹑Kathy仔做「藍采茵」﹑郭奕芯做「八仙姑」﹑雷深如做「鐵拐J」。

今次邀來不少嘉賓演出，包括艾粒﹑鄭欣宜﹑張敬軒﹑馮允謙﹑林雪﹑阮小儀﹑ERROR吳保錡和郭嘉駿（193）等，預告片中七師傅造型甚多，包括女僕﹑《魷魚遊戲》的木頭人及財神等，她還和軒仔有「牀戲」，193戴肚兜﹑保錡穿女性內衣等，同時七師傅去年的「七連閃電鞭」惹熱話，在《七福星》中她將示範「開年閃電鞭」呢﹗

（即時娛樂）