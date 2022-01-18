IT狗｜網民盼推出「披皮」產品 導演稱冇Say：版權屬ViuTV (16:30)

ViuTV原創劇《IT狗》首周收視有4.1（約逾26萬觀眾），昨晚（17日）播出第6集，題為「前度」。於本月初誕下第3個囡囡Azaliah的陳嘉寶（Anjaylia）有份客串演出，她飾演主角凌文龍的舊愛Shirley。

正在坐月的Anjaylia昨天在Instagram貼相，她表示拍攝期間肥胖不少，原來當時已懷有第3胎，她寫道：「#久違了的電視螢幕 #不簡單的角色人物 #又話說嗰陣拍拍下覺得自己點解突然咁殘 #比起fitting嗰陣又肥咗 #然後發現咗Azaliah嘅存在。」

前財爺曾俊華亦有份客串《IT狗》，令觀眾大為驚喜，曾俊華還大讚有份演出的楊樂文（Lokman）演技犀利。《IT狗》導演簡君晉日前在Ig分享邀請曾俊華拍攝經過，他寫道：「時間回到2018年，世界未有疫情，地球還未倒轉，嗰次拍攝認識咗曾俊華（John）同佢太太Lynn。有幸可以跟住佢遊歷佢嘅大學MIT及Harvard，off camera嘅時候仲傾乜都得。John分享咗好多對香港創科嘅vision，以及香港創科嘅苦與樂；除咗學到好多嘢，我真切感受到佢對香港創科嘅熱誠，其實當時已經有創作《IT狗》嘅小念頭，不過可以成事都唔易，我話如果有一日真係可以拍得到，一定搵佢客串（唔知佢記唔記得）。到2020-2021年，嗰一個小念頭終於萌芽，其實喺劇本嘅時候已經寫咗曾俊華，當時有同事問：『劇本嘅曾俊華？係真係曾俊華？』事隔幾年，我都係冒昧message John，結果依舊親切嘅John一口答應。多謝ViuTV及Bowtie促成今次呢件事，成日都想好似外國Sit Com咁有呢一類嘅Cameo（客串），呢一集對我來講特別有意義。」

劇中的「paypayduck」公仔深得網民喜愛，不少網民盼有周邊產品發售，不過簡導演在Ig解釋：「呢隻初號『披皮』其實係我用咗1分鐘喺電話畫，然後美術組幫我無限複製，原檔仲喺我舊手機度。大概一年前，美指wilf同攝影師Tim介紹咩係NFT（非同質化代幣），我就開始研究一下NFT，所以決定放喺Johnny仔劇情線，取代傳統實體藝術拍賣。當初團隊都懷疑NFT可能對觀眾太陌生而未能代入；但最後都係決定，創科精神，應該係寧願加入一啲新野，好過無限loop舊嘢。估唔到NFT最近成為香港話題，所以多咗觀眾共鳴。至於周邊產品，剛剛拍完時都有呢個念頭，不過所有版權全部屬於ViuTV，所以大家都係問返ViuTV啦，學Never話：『我都冇say』。」

有份演出的Stanley（邱士縉）則搞笑留言：「又大宇又NFT，會唔會太預知呀？」Anjaylia也留言：「不如你試下真係做NFT，你有天分。」

（即時娛樂）