跟日本視帝菅田將暉撞髮型 曾比特感自豪：好有親切感 (19:30)

近日在「黃Viu煲劇平台」熱播中的日劇《勿說是推理》，劇中飾演「久能整」的男星菅田將暉，以爆炸頭神還原漫畫原著，引發日本觀眾熱話，香港網民也覺得菅田和男歌手曾比特（Mike）似Twins！

Mike笑言連日來被瘋狂洗版：「好多朋友send相畀我，冇可能留意唔到，我覺得好正，好有親切感，我喺香港搵唔到有呢個髮型嘅人，竟然可以喺日本搵到，第一眼睇到嘅時候都『嘩』咗一聲，估唔到真係幾似我個髮型。」

提到不少網民召喚「曾比特出來面對」，Mike笑指各位關愛全數收到，也大讚網民有創意，「收到好多私訊，大家都問我做乜去咗日本發展，我覺得好正，大家有創造力量同幻想，唔少人見到呢個髮型就會諗起我，令我覺得我嘅爆炸頭深入民心，係一件幾開心嘅事」。

日前菅田將暉在訪問透露難以維持這個造型，「爆炸頭始祖」Mike則先天佔優，和劇中「久能整」一樣天生自然鬈髮，所以不難打理，但他認為整理髮型最緊要有耐性：「我覺得爆炸頭唔難keep，但係你要忍受到呢個過程，因為吹頭同洗頭都要花好多時間。」

談到煲劇習慣，曾比特表示自己是動畫迷，而且偏好一口氣連續追；不過近日Mike也放下心頭好，皆因他今天（19日）推出歌曲《新年快樂》，更率先公開MV內幕，「2022年第一個MV竟然無女主角，正確嚟講女主角喺台灣，因為今次MV分別喺香港同台灣拍攝，所以對我嚟講都幾特別；新歌係我自己鍾意嘅慢歌style，其實同另一首歌有啲似，一聽就會覺得同節日有關」。

（即時娛樂）