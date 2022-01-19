IT狗｜倪晨曦驚喜客串演環保KOL 網民盼ViuTV為陳瑞輝開拍《皮皮外傳》 (21:20)

ViuTV原創劇《IT狗》今晚（19日）播出第8集，靚媽倪晨曦（Elva）驚喜客串演「環保KOL」Charlotte。預告片中，飾演星之子Tony的MIRROR隊長楊樂文（Lokman）身穿黃色「PayPayDuck」T恤，相當搶眼，不少網民留言希望劇組推出相關副產品。亦有網民讚MIRROR成員陳瑞輝（Frankie/皮皮）劇中角色「Never」，笑指他經常表現木獨，說話無尾音，反應呆滯，但又不時拋出金句，有人更建議ViuTV開拍《皮皮外傳》呢！

昨晚（18日）播出的第7集，阿信（凌文龍飾）游說舊愛Shirley（陳嘉寶飾）成為PayPayDuck首個用戶，正當Shirley婚事籌備得如火如荼時，阿信卻發現Shirley的未婚夫出軌。至於兼任大學講師的Kenneth（岑珈其飾），被學生Jayden（魏浚笙飾）投訴，令Kenneth陷被炒魷危機，Kenneth向「富三代」黃金開（林家熙飾）求助，湊巧原來開開是校董，正所謂識人好過識字，開開成功令Kenneth避過解僱危機。

（即時娛樂）