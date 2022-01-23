拍《IT狗》不怕被MIRROR 3子搶鏡 凌文龍望做電影導演 (23:43)

凌文龍畢業於香港演藝學院戲劇學院，是前香港話劇團全職演員，曾參演過不少舞台劇演出，其中憑《雷雨》獲得「傑出演員獎」；其後，他跳入影圈，以處男作品《黃金花》奪得「第37屆香港電影金像獎」最佳新演員獎；最近他再踩入電視圈，在ViuTV原創劇《IT狗》飾演葉念信一角，同劇演員還有3位MIRROR成員Lokman（楊樂文）、Frankie（陳瑞輝）及Stanley（邱士縉）。雖然凌文龍是男主角，但外界焦點卻落在MIRROR 3子身上，他不太介意，還大讚3子演得好，「他們的努力，大家會見證到，多得一大班『鏡粉』（粉絲暱稱）支持捧場，希望借助他們力量令大家更留意關注追劇，自然也看到我們所有人的誠意付出，一齊雙贏」。

雖然凌文龍演出經驗豐富，但拍劇也有老貓燒鬚的時候，他難忘第2集跟Lokman的一場對手戲，「因為沒有預計拍攝時場景出現一些小錯誤，竟意外地提升Lokman角色的特質。因為是臨場爆肚，我們只好盡量忍笑忍得很辛苦，好彩導演都覺得搞笑，所以收貨」。但第一次主演電視劇的凌文龍，可能不太習慣拍劇要開早收夜的運作模式，他自爆一早開工未回魂，望見同劇另一對手岑珈其的搞鬼表情，他頻頻忍不住笑，結果連累大家NG呢！

除了演出，現年35歲的凌文龍對幕後創作也產生興趣。「因為疫情期間，工作有一定影響，很多計劃都不停變，自己亦多了時間開始研究嘗試寫劇本，希望有一日能當電影導演，但沒有日子期限。我還有另一個夢想，就是當儲夠彈藥，想去法國或德國讀書，修讀有關導演、攝影或戲劇的科目，希望這個夢想在我40歲左右可以達成」。

欲知專訪詳情，請留意明日（1月24日）明報娛樂版。

（即時娛樂）