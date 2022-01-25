被指禁播10歌手歌曲 港台：節目主持均以專業角度選歌 (22:53)

有指RubberBand（左圖）與何韻詩被列入港台的「禁播名單」，前者表示有關消息只是網傳故不回應。（fb圖片/資料圖片/明報製圖）

今天（25日）有一個名為「追蹤黨媒」的facebook網站透露，港台電台部高層以口頭向一眾DJ下達十大歌手「禁播名單」，除了宣傳與無綫將於4月合辦的《香港金曲頒獎典禮2021/2022》入圍歌曲選段外，黃耀明、何韻詩、RubberBand、C AllStar、達明一派、Dear Jane、方皓玟、Serrini、謝安琪及許廷鏗的新舊歌曲一律禁播。

《明報》向港台中人了解，據稱是一名高層下的「禁播令」，所有放入港台library的歌曲皆要獲得對方批准，故DJ選播的歌曲皆經篩選，節目邀請嘉賓同樣要經該高層批准，有些節目呈上嘉賓名單逾半個月也不批，為此港台有不少DJ感不開心。

有一名港台DJ匿名承認今年收到有關「禁播名單」通知 ，對此感到無奈，「對做節目有一定影響，因為有些當紅歌手的歌曲屬經典歌，而且與政治無關，適合節目內容，但現在卻不可播放，只是聽首歌，同一首歌可以有不同理解」。

至於香港電台機構傳訊及節目標準組回覆《明報》時表示：「港台一直支持本地的中文流行音樂發展，節目主持均以專業角度，選擇配合節目的歌曲播放。」

被指列入「禁播名單」的RubberBand稱有關消息只是網傳，故沒特別回應，他們都是繼續專心做自己音樂，以及為因疫情而延期的音樂會做好準備。

（即時娛樂）