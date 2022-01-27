IT狗｜Lokman爆喜感 狂拋「大台理論」 玩轉《護花危情》 (17:21)

雖然Tony、阿信和開開幫了喬氏父女修補關係，但未能游說他們轉投PayPayDuck懷抱。（ViuTV截圖）

ViuTV劇集《IT狗》開播以來成網上熱話，劇中的「大台理論」、「PayPayDuck」﹑「熱杏霜」和「Touchwood App」等均被網民熱捧；而MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）飾演的Never亦不時爆金句：「樂觀地悲觀」、「是但啦，反正我都無say」等亦引起共鳴。

昨晚（26日）播出第13集「市場」，飾演「星之子Tony」的楊樂文（Lokman）繼續發揮喜感，劇情開始先自抽，Tony到ViuTV出席一個名為《又要威又要戴頭盔》的節目，他還戴上頭盔，但仍禁不住露出雙眼；其間，Lokman聞PayPayEgg邀請MIRROR擔任代言人，他返到BornHub時向同事表示見到MIRROR，但少了一位成員，之後Lokman為拉攏PayPayEgg投資者，便狂拋《大台理論》：「根據呢個pattern，『雅典娜』老闆一係姓霍、一係姓卓或者姓喬，仲會有個獨生女。」

及後，阿信（凌文龍飾）去到喬山河（楊英偉飾）公司樓下等候，並向對方硬銷PayPayDuck，不過喬山河只叫阿信將卡片交給其助手，阿信亦照做，Lokman則指這一切全屬「大台理論」。

劇情交代喬山河獨生女名叫喬子琳（張蔓莎飾），有眼利網民發現這些名字，跟無綫10年前劇集，由鍾嘉欣、黃宗澤及秦沛合演的《護花危情》相似。

Lokman、阿信和黃金開（林家熙飾）找到喬子琳，盼修補她和父親關係，及後眾人去到墳場拜祭，湊巧遇上大雨，Lokman則說：「拜山一定要配落雨。」雖然最後成功幫2人修補父女關係，卻未能游說喬氏父女轉投PayPayDuck懷抱。

（即時娛樂）