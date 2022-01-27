IT狗｜富三代黃金開「茶記初體驗」 林家熙：可唔可以唔好加料？ (17:41)

彭秀慧飾演的Cathy說：「有啲人會撐到底嘅，有啲人會妥協，你自己決定！」（ViuTV截圖）

ViuTV劇集《IT狗》昨晚（26日）播出一集，除了有飾演「星之子Tony」的楊樂文（Lokman）狂拋「大台理論」爆喜感外，另一亮點是演「富三代」黃金開（開開）的林家熙（Locker）。劇中開開表示未有心理準備光顧茶餐廳，在Cathy（彭秀慧飾）陪同下，他首次到茶記歎下午茶，不過開開坐下後，因怕醜而不敢點餐，要Cathy教他才鼓起勇氣點餐，他點了豬扒公仔麵配凍奶茶，但伙計卻將凍奶茶送錯凍檸茶。

此時開開問Cathy：「佢（伙計）畀錯嘢我，我唔係可以話佢咩？」Cathy則解釋：「你見佢（伙計）咁躁底，你係可以換嘅，佢換畀你，但係會『加料』。」開開聞言反問：「乜嘢係『加料』？」Cathy續說：「吐啖口水落去囉！」

開開大感驚訝：「咁即係我由佢呀？」Cathy稱：「有啲人會撐到底嘅，有啲人會妥協，你自己決定！」開開決定向伙計要求換過另一杯：「唔好意思呀，我諗你搞錯咗，因為我係叫凍奶茶。（換畀你囉！）唔該，可唔可以唔好『加料』呀？」

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（即時娛樂）