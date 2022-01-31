膠戰S2｜跟「爺爺」岑珈其咀嘴 呂爵安尷尬認最鹹濕 (13:18)

ViuTV綜藝節目《膠戰S2》昨晚（30日）播出第17集，亦是第2季最後一集，今集延續上回「膠戰冬季膠遊遊」，「6膠」呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其（爺爺）、徐浩昌（肥腸）、黃正宜（阿正）和劉沛蘅（Hillary）繼續接受不同任務挑戰，若任務失敗後便要接受「真心話大冒險」，期間「6膠」挑戰任務失敗，Edan被抽中玩「大冒險」，並要跟「爺爺」來個男男咀，「爺爺」在鏡頭前向老婆備案：「老婆我好愛你㗎﹗」之後Edan肉緊捉住「爺爺」再咀嘴，其他「膠人」即時起哄，兩男咀完後還搞笑示愛。

另外，節目尾聲時，「6膠」玩「膠戰之最」，包括揀出自己心目中在鏡頭前反差最大，最大使﹑戀愛經驗豐富等的成員，當問到哪位膠人最鹹濕時，全員一致揀了Edan，而Edan為顧全大局，亦將自己個名寫在紙上，不過他一臉尷尬死撐：「我寫呢個原因，係因為我知道你哋會寫邊個，我唔係（鹹濕），但我知道你哋會寫我，我為咗你哋﹗」

此外，昨晚阿正相約Jeffrey、肥腸、Hillary齊看最後一集，而Edan因工作關係未能現身，爺爺亦要陪家人，期間「4膠」在電視機旁，得知節目主題曲《膠on!》，登上「Chill Club 推介榜」亞軍時，即興奮尖叫，至於Edan拍完劇17個小時後，於凌晨4點幾才趕到會合他們，果然夠老友﹗

（即時娛樂）