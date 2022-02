next

恭喜發財﹗靚媽陳凱琳今天(2月1日)大年初一,在社交網貼了全家福,她和老公鄭嘉穎及兩個寶貝仔鄭承悅(Rafael)及鄭承亮(Yannick)開心合照,期間兩兄弟顧住玩賀年全盒,而也沒有望鏡頭,相當搞笑,反而嘉穎就單眼舉起勝利手勢,陳凱琳寫道:「最緊要身體健康,Happy Chinese New Year from The Chengs!」

(即時娛樂)