被陳志雲爆真名查年齡 七仙羽高手過招：你遇到對手喇 (22:22)

陳志雲主持的YouTube節目《Stephen‧傾》昨晚（3日）的嘉賓是七仙羽（七師傅）、小肥與J.Arie（雷深如），過往不少接受志雲訪問的嘉賓也在他引導下吐真言，說心底話，更有真情流露淚灑當場；不過，今次志雲大師遇上七師傅，兩人棋逢敵手，連志雲也投降說被七師傅騎住。

節目開始，志雲介紹七仙羽出場時，稱她為「趙玲小姐」、「Connie姐」，同場的小肥與J.Arie也詫異說不知道七師傅的真名，但七師傅即時否認，指這些都是假名。志雲提到她的身分證曝光，她否認到底，說身分證都是假的，她笑說：「所有嘢都係假的，只有身材是真的！」

節目中，他們以嬉笑方式講生肖運程，提到生肖屬兔的姜濤在虎年好旺，桃花勁、多貴人但冇拖拍，因沒有時間拍拖。至於屬豬的Anson Lo（盧瀚霆）今年犯太歲，七師傅稱可以化解，而且他的事業運好好，但要小心是非。提到生肖屬雞，七師傅稱屬雞的桃花好旺，志雲說：「林鄭月娥生肖屬雞的，咁民意調查係咪會好受市民擁戴？」七師傅回應說：「咁都要睇啲市民咩生肖，夾唔夾……」

七師傅的年齡與背景是謎，志雲問七師傅生肖時，她說自己「屬」女；再追問她的成長背景，她提到曾在新加坡、香港、英國生活時「遊花園」，笑指識穿志雲的意圖在「撩」她的年齡，並笑說：「你今日遇到對手喇！」志雲投降說：「不是對手，我被你騎住了！」

七師傅的訪問中，她的回應也似是疑非，志在搞笑，但她提到小肥是否有拍拖時卻好認真，小肥口口聲聲說沒有拍拖，但七師傅肯定他有隱瞞，揚言敢以身家打賭，小肥希望七師傅收口，跪在地上求饒。七師傅於現場亂點鴛鴦譜，J.Arie要脫單，她就指着在伴奏的鋼琴王子Phoebus要他們配成一對，志雲說Phoebus已婚兼有兩女，Phoebus尷尬得臉紅耳赤。

（即時娛樂）