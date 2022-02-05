72歲黃文慧遺憾至今仍然單身︰人生不夠完美 (18:46)

72歲資深演員黃文慧日前接受商台《1圈圈 星光背後》訪問。黃文慧1965年報考「仙鶴港聯」藝員訓練班入行，經歷粵語片、無綫、亞視多個時期，代表作有《嚦咕嚦咕新年財》的奶奶角色等。她說︰「《嚦咕嚦咕新年財》要多謝杜琪峯找我，今日仍有人在街上對我說『奶奶！唔好誅我！』」黃文慧表示因曾照顧患腦退化症的母親，因此飾演《嚦咕嚦咕》的奶奶角色時更易入戲。她最難忘當年拍攝的一場唸急口令獨腳戲︰「那場戲差不多等到天光才拍，是我唸食糊數番對白的近鏡，但我NG了足足50次！我一個人對住鏡頭及劇組，明明熟讀劇本都失晒暈！劉德華站在鏡頭後幫我，但我還是一句也說不到，流晒汗。導演羅永昌叫：『華仔行開，你這樣幫，Bonnie姐仲驚！』最後羅永昌想到我望住劇本讀，鏡頭只近鏡拍我的嘴才能完成。」

從影57年，黃文慧演盡反派、邪牌配角。她自言沒野心，沒想過要當女主角。提到她當年曾拒演《射鵰英雄傳》的角色「梅超風」，黃文慧說︰「那時年青有比較，其他一起出道的演員都上晒位，而我演這類角色亦太多，到了事業瓶頸位想轉行。天林叔（監製）是恩師，他懂得用演員，他意思是指我拍了這麼多年戲，也沒人叫得出我名字，希望我接了這角色就無悔。果然，梅超風這角色真的幫了我好多，亦給了我很多掌聲。多年後，我到瀋陽拍戲，仍有很多人圍住及問我是不是梅大姐，我還以為他們認錯我是梅艷芳，最後他們說『你是不是梅超風』，我才知道這齣劇原來這麼受歡迎。」

黃文慧曾轉行淡出幕前，至1990年獲杜琪峯邀請回歸電影圈，參演電影《天若有情》。雖然至今未獲獎項肯定，黃文慧沒半點遺憾，但至今仍然單身就令她有人生不完美的感覺。她說︰「這會有些遺憾，人生是不夠完美，但不能強求太多。我沒抗拒感情，以前也很多人追求，有靚仔、有名譽有地位的，甚至有朋友介紹我跟一個台山阿伯相睇結婚，但我真的負擔不起責任，最怕結婚生子後離婚。親戚朋友的經歷太多，我不敢賭這鋪。」雖然看淡婚姻，黃文慧對演戲依然充滿熱誠，沒想過退休，只要有好劇本及好角色也樂於接受挑戰。

（即時娛樂）