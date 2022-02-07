家族榮耀｜張智霖自認話題終結者 羅子溢跟老婆同場零交流 (14:13)

黃浩然飾演的耀祖在劇集開播不久，已要受牢獄之苦。（大會提供）

由張智霖、楊茜堯、李彩華、黃浩然、羅子溢、梁靖琪、郭政鴻、熊黛林等合演的《家族榮耀》今晚翡翠台播出。

該劇有齊妯娌之爭、叔嫂戀、婚外情、二奶女、股份爭奪戰、報仇、虛假姊妹情等的《家族榮耀》，賣點除了3位女主角：甄芯（楊茜堯飾）、賈洛儀（李彩華飾）及葉彩薇（熊黛林飾）的奸險度各有高低，4位男主角包括馬展鴻（張智霖飾）、馬耀祖（黃浩然飾）、馬耀堂（羅子溢飾）及馬耀宗（郭政鴻飾）之間的掙扎與角力亦甚有睇頭。

張智霖飾演的馬展鴻，劇中與耀祖是堂兄弟關係；表面上與耀祖肝膽相照的展鴻，暗地裏「滿腹密圈」，並慢慢將馬家等人逼向絕路。向來是眾人心目中「好好先生」的張智霖，從演多年多數飾演正氣、純真或深情角色，今次挑戰反派角色，是《家族》其中一個賣點。

另一有突破角色，應為黃浩然飾演的耀祖。看似一切盡在掌握之中的耀祖，不但劇集開播不久，已要受牢獄之苦，期間還經歷不少挫折，包括親兄弟夾擊、堂兄弟的背叛、婚外情的去留抉擇等。

4位男角早前接受無綫娛樂新聞台訪問時，大談合作趣事，張智霖便被笑指是「節奏控制專員」及「話題終結者」，並是穩定軍心功臣，黃浩然笑謂：「Chilam私底下好優雅、好Gentleman，就算拍劇現場好似打仗咁都處之泰然，完全冇對白負擔。」對於被指「話題終結者」及「很少出聲」，Chilam笑言：「喺適當時候，我會出聲，令大家冇辦法接落去。」相當搞笑。

至於與太太楊茜堯同劇演出的子溢，則被黃浩然踢爆在片場與太太「零交流」，無論對方肚痛或是感到不適，均無動於衷，子溢笑指是刻意避開大家，並與太太早有共識：「我同太太一齊睇劇本時，已經有共識係唔可以令大家劇中嘅另一半尷尬，我又覺得冇乜嘢，我哋嘅工作就係咁。」

（即時娛樂）