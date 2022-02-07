孖廖子妤合作新節目 張慧儀辣妹氣質 陳啟泰記憶猶新 (19:25)

張慧儀、廖子妤合作主持香港開電視新節目《曬ya馬拉moi》，「曬ya馬拉moi」是馬拉話，意旨「我係正宗馬拉美女」，顧名思義節目由兩位來自馬來西亞的美女主持，介紹馬拉特色文化及美食，期間張慧儀親自下廚，為節目嘉賓烹調馬拉特色菜。首集張慧儀便邀請陳啟泰擔任嘉賓，大談近况及合作點滴。

張慧儀為陳啟泰炮製兩道馬拉菜名為「馬拉炒麵」及「水果囉惹」，雖然2人已超過10年沒有見面，但憶起過往曾合作拍攝《我和殭屍有個約會II》、《神鵰俠侶》及《英雄貴姓》時，陳啟泰表示記憶猶新。陳啟泰更指張慧儀無論演時裝或古裝時，大多演辣妹角色，張慧儀聞言即笑說：「冇辦法，天生有氣質。」

期間2人無所不談，陳啟泰更反問張慧儀會當自己是馬拉人還是香港人？張慧儀說：「20歲來香港，喺香港時間多過喺馬拉，香港係我真正成長嘅地方，所以兩邊情懷都有。」

另一位來自馬拉的廖子妤，在節目跟花藝師學插花，又跟書法導師學寫揮春。廖子妤透露可能天氣所限，她在馬來西亞時甚少見到真正桃花，反而多數馬來西亞人在新年會擺盆栽或鳳梨，皆因鳳梨馬拉話意旨「旺來」意思，十分好意頭。

（即時娛樂）