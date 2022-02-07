熊黛林恨再拍劇 自認虎媽 不會體罰孖女 (21:35)

熊黛林（Lynn）跟丈夫郭可頌婚後，2018年誕下孖女Kaylor與Lyvia，《家族榮耀》是她產後復出的首部劇集。提到一對未滿4歲的女兒，熊黛林指女兒不知道她是演員，但知她有份演出《家》劇，Kaylor與Lyvia看到熊黛林在電視播出的預告片中出現，她們一眼便認出並大嗌「媽媽」。在劇中有歇斯底里的演出，熊黛林不擔心嚇親女兒，因平時很惡對她們，「嫲嫲很惜她們，對她們很溫柔，所以她們就欺負嫲嫲，嫲嫲叫她們過來吃東西，她們總是不聽，但我一喝，她們就乖乖走過來」。熊黛林自認是虎媽，認為女兒年紀還小，未懂選擇，所以無得say no；待孖女長大，只要她們喜歡，熊黛林跟丈夫也不會干預女兒將來的職業。熊黛林強調不會對女兒進行體罰，「但會罰企，她們反而怕罰企，覺得沒面子，每次罰她們站在一角就喊，老公、嫲嫲和婆婆會心痛，我媽咪更因心痛孫女受罰跟我鬧交」。

她形容今次拍劇當放假，問到何時「再放假」，熊黛林坦言恨再拍劇，「以前小朋友還小，什麼也不懂，反而可以返內地工作，但今次返港，大女已經不喜歡我出外工作，每次我出街，她都問我幾點返家。今年當然希望工作和家庭各佔一半時間，但睇形勢很難，希望女兒理解」。說到不想過像劇中的名門生活嗎？她說：「不用工作，相夫教子，是幾好、幾舒服，不過我是忙碌命，喜歡工作，有工作會開心些，有自己私人空間，不用在家中等老公返屋企。」

（即時娛樂）