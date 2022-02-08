第40屆香港電影金像獎2‧16公布入圍名單 爾冬陞：不可再延辦 (23:50)

香港電影金像獎主席爾冬陞（左圖）表示，集合兩年約有70部電影競逐「第40屆香港電影金像獎」；而《怒火》、《殺出個黃昏》、《媽媽的神奇小子》及《梅艷芳》上映時有不錯成績。（資料圖片/明報製圖）

去年受疫情影響，香港電影金像獎董事局經審慎討論後，決議順延「第40屆香港電影金像獎頒獎典禮」至今年舉行，2020年及2021年符合香港電影金像獎參選資格的電影，將於2022年首季合併進行投票及頒獎儀式。不過，今天（8日）政府宣布再度收緊抗疫措施，香港電影金像獎主席爾冬陞接受《明報》訪問時表示，今天已開董事會商談細節與應變措施，決定如期於2月16日公布入圍名單，負責轉播頒獎禮的ViuTV會借出場地，讓金像獎協會舉行記者會；至於頒獎禮目前仍定於4月17日假尖沙嘴文化中心舉行，但會繼續密切留意政府限聚令措施。「前陣子座位限制是6個位要隔一個，因人數受限制，方案以入圍者優先，但政府一直更新規例，現在要打了針方可進場，今年的規模一定沒有過往那麼盛大」。爾冬陞又指今年情况較去年還要複雜，去年決定停辦，毋須籌備，但現在決定舉行就要着手籌備，籌備需動用大量資金，一旦有變便會損失慘重。他說：「去年第40屆頒獎典禮延遲一年舉行，其實不可以再延遲多一年，兩年不辦，一直積壓下去不是辦法，亦不健康，今年集合兩年電影約有70部競逐，競爭相當激烈，希望搞得成。」

這兩年在疫情下仍有約70部電影上畫，包括《怒火》、《濁水漂流》、《殺出個黃昏》、《拆彈專家2》、《梅艷芳》、《媽媽的神奇小子》、《智齒》和《假冒女團》等，其中《殺出個黃昏》謝賢與《怒火》謝霆鋒大有機會兩父子同台爭影帝。

（即時娛樂）