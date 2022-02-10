Rain「肌」不可失 嚴守進食時間 金汎減肥過度傷膝 (18:32)

Rain（中圖）和金汎（右圖）都是屬於「穿衣顯瘦，脫衣有肌」的型男。（大會提供）

由韓星Rain、金汎、Uie主演的《Ghost Doctor》已於「黃Viu煲劇平台」熱播，Rain和金汎在劇中演醫生，兩位男神皆擁有「穿衣顯瘦，脫衣有肌」弗爆身形，為練「朱古力」腹肌下了不少苦功。

Rain不時在社交網分享生活照，經常大騷腹肌和人魚線，他曾分享每當需要減肥時，會在飲食方面入手，只吃午餐和晚餐，多選吃海鮮、雞肉與牛肉，再搭配蔬果。

Rain對進食時間要求嚴謹和有規律，早上起牀後先喝兩杯溫水，踏入中午12時吃午餐，晚餐則於5時開始，之後時間就禁止進食，幾乎近18小時斷食，期間還需借助健身配合，Rain慣常採用高強度的TABATA，早前他曾在個人頻道與大家分享，一次做30分鐘就有減脂和鍛煉肌肉效果。

現年32歲的金汎，15年前出道時獲封「花美男」稱號，熱愛運動的他在跆拳道和足球方面都實力非凡。為追求更理想的身形，金汎健身之餘，更嘗試每日在健身室和家之間來回跑，飲食菜單只以香蕉、番薯、咖啡為主，成功減走22磅，不過，金汎亦因為減肥過度而影響健康，曾證實患上退化性膝關節炎，並以此為鑑，按個人能力尋找適合自己減肥方法。

（即時娛樂）